Thomas Mann's Journey: A Reflection on the Past and the Present

The film explores the journey of Thomas Mann and his daughter Erika in 1949, after Mann's exile during the Second World War. The director reflects on parallels between the current era and the collapse of certain systems of values, and the search for new ones. He also discusses the role of cinema as a political medium, while acknowledging that it doesn't have to become propaganda. Despite the challenges, he remains hopeful and reflects on the theme of aging.

para hablar de esta película en la que recrea desde la ficción el viaje que el escritor Thomas Mann y su hija Erika hicieron en el año 1949 a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.

El realizador, quien es uno de los aspirantes a la Palma de Oro de esta edición del máximo encuentro fílmico, comparte qué paralelismos ve en la época actual y el desmoronamiento que percibe en Europa, además, reflexiona sobre el papel del séptimo arte: "El cine inevitablemente es político. Pero eso no significa que deba convertirse en propaganda". Sí. Sentía una necesidad muy fuerte de contar esta historia y mostrar este mundo.

Siempre intento hacer películas sobre algo que realmente me obsesiona. Ésta, en particular, nació de cosas que tenía muy presentes en la mente: la situación del mundo, el colapso de ciertos sistemas de valores y la búsqueda de otros nuevos. También habla de intentar ser honesto con quien eres y con lo que representas, para luego descubrir que quizá eso ya no tiene demasiada relevancia en el mundo actual. Aun así, queda la esperanza.

Y, por supuesto, también habla del envejecimiento. Uno empieza a sentir que ciertas cosas se escapan, que ya no entiende del todo lo que sucede, pero sigue adelante





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