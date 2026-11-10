Thomas Markle es detenido de nuevo tras quitarse el brazalete electrónico en Florida

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue detenido nuevamente en Florida Central tras retirarse el brazalete electrónico impuesto por un tribunal federal por un cargo de material de abuso sexual infantil.

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle, fue detenido nuevamente en Florida Central después de quitarse el brazalete electrónico que debía portar como condición para permanecer en libertad. El hombre, de 82 años, enfrenta un cargo federal por posesión de material de abuso sexual infantil. Tras el arresto, las autoridades lo trasladaron a custodia federal en Tampa.

Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el acusado se retiró el dispositivo de vigilancia aproximadamente a la 1:45 de la madrugada del martes 10 de noviembre. El arresto ocurrió cuatro días después de que una jueza federal le permitiera esperar el desarrollo del proceso fuera de prisión, bajo vigilancia electrónica y arresto domiciliario.

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Cómo se produjo la nueva detención de Thomas Markle

La nueva detención de Thomas Markle se produjo tras el incumplimiento de las condiciones de su libertad. De acuerdo con Associated Press, las autoridades lo detuvieron y lo llevaron a custodia federal en Tampa tras el retiro del brazalete.

El fiscal federal adjunto Bill Essayli pidió que se revoque la libertad del acusado y que permanezca detenido mientras avanza el caso. En un mensaje publicado en la red social X, Essayli sostuvo que las condiciones impuestas por un tribunal son órdenes judiciales y no sugerencias.

La nueva detención representa un giro en el caso que involucra a Thomas Markle, quien enfrenta una acusación federal relacionada con material localizado en dos unidades de almacenamiento en Los Ángeles, California. La investigación comenzó después de que las autoridades recibieran información sobre la posible existencia de ese contenido entre las pertenencias del acusado.

Qué revela la acusación federal contra el padre de Meghan Markle

La acusación federal se sustenta en el hallazgo de material en dos unidades de almacenamiento del área de Los Ángeles. Los investigadores del FBI localizaron e incautaron aproximadamente 78 objetos en esos espacios.

La declaración jurada del FBI también describe fotografías en las que presuntamente aparece Meghan Markle con niñas menores de edad. Estas imágenes forman parte de las pruebas que sustentan la acusación, aunque las alegaciones todavía deben ser examinadas en el proceso judicial.

La investigación también tiene antecedentes fuera de Estados Unidos. En Filipinas, Thomas Markle Jr. reportó el presunto hallazgo de material entre las pertenencias de su padre. En México, autoridades de Baja California realizaron un cateo el 29 de octubre de 2026, después de recibir un reporte de emergencia.

Durante ese operativo en Baja California, las autoridades encontraron revistas y cintas VHS que, según la Fiscalía estatal, contenían material de abuso sexual infantil. Las evidencias fueron remitidas a la Fiscalía General de la República.

Dudas sobre la capacidad mental del acusado

La jueza Lindsay Griffin ordenó una evaluación médica y psiquiátrica independiente para Thomas Markle. La magistrada señaló que existen motivos razonables para sospechar que el acusado podría padecer una enfermedad o trastorno que afecte su capacidad para comprender las acusaciones y colaborar con su defensa.

La orden contempla la revisión de sus antecedentes médicos, síntomas y resultados de pruebas psicológicas y psiquiátricas. Aunque algunos medios han mencionado una posible demencia, hasta ahora no se ha divulgado un diagnóstico médico que confirme esa condición.

Reacción de la familia y próximos pasos del caso

Meghan Markle acudió el martes a Bruselas junto al príncipe Harry para participar en un acto relacionado con la seguridad de los niños en el entorno digital. La duquesa canceló el discurso que tenía previsto pronunciar, y el príncipe Harry fue quien finalmente intervino durante el evento.

La relación entre Meghan Markle y su padre está rota desde 2018, cuando Thomas Markle no acudió a la boda de su hija con el príncipe Harry en el castillo de Windsor. Desde entonces no han retomado el contacto, y él tampoco ha conocido personalmente a sus nietos, Archie y Lilibet.

A finales de octubre, cuando se conocieron las primeras acusaciones, Meghan Markle difundió un comunicado en el que explicó que la policía británica ya le había informado en 2018 sobre una carta que contenía señalamientos preocupantes contra su padre. Por ahora, Thomas Markle permanece bajo custodia federal, y el proceso deberá determinar su responsabilidad en el cargo que enfrenta.