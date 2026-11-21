Ticketmaster enfrenta colapso en su plataforma justo antes del fin de semana del 20 al 22 de noviembre de 2026. Más de 600 usuarios reportaron errores al adquirir entradas para eventos como Corona Capital 2026.

La plataforma digital Ticketmaster se vio sumida en una crisis técnica significativa durante la noche del viernes, justo cuando miles de usuarios intentaban adquirir sus entradas para los principales eventos musicales programados para este fin de semana. El servicio de venta de boletos sufrió interrupciones masivas que impidieron a la mayoría de los consumidores descargar sus comprobantes de compra de manera efectiva, generando un caos generalizado en la logística de acceso a los espectáculos.

Fallas técnicas en plataformas digitales

Las incidencias fueron reportadas por numerosos usuarios a través de diversas redes sociales, donde compartían sus frustraciones al encontrar que sus boletos no estaban disponibles para la descarga. Esta problemática afectó tanto a los asistentes a eventos en México como a compradores en Estados Unidos, donde Downdetector registró un pico superior a los 600 informes de fallos de servicio. En respuesta inmediata, la compañía solicitó a los clientes afectados que proporcionaran información adicional para revisar cada caso de forma individual y tratar de restaurar el acceso a los documentos digitales.

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Posiciones oficiales de Ticketmaster

Desde su cuenta en la red social X, Ticketmaster emitió comunicados donde reconocían la dificultad técnica pero también instruían a los usuarios sobre los pasos a seguir. La empresa señaló que, dado que el espectáculo se llevaría a cabo esa misma noche, y tras confirmar que el usuario ya había reiniciado su teléfono y actualizado la aplicación, necesitaban datos adicionales para proceder. En un aparente contraste con la situación en México, Ticketmaster afirmó a un usuario en Estados Unidos que no se estaban registrando problemas en su sitio en ese momento específico.

Impacto en el fin de semana musical

El colapso coincide con una de las fechas más importantes del calendario musical en la capital del país, específicamente entre el 20 y el 22 de noviembre de 2026. Durante estos días, el Autódromo Hermanos Rodríguez albergará la edición 2026 del festival Corona Capital, el cual cuenta con una afluencia histórica de público. Además de este gran evento, múltiples conciertos adicionales están programados en diversos recintos de la Ciudad de México, lo que intensifica la presión sobre la infraestructura tecnológica de la taquillera.

Consecuencias para los asistentes

La inaccesibilidad a los boletos digitales representa un riesgo considerable para los asistentes, quienes temen no poder entrar a las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez o a los otros venues en la CDMX. Aunque Ticketmaster asegura estar revisando los casos de forma personalizada, la urgencia del tiempo hace que la resolución sea complicada para muchos compradores. Los usuarios continúan enviando sus datos a la compañía, esperando una solución rápida que les permita asistir a los eventos programados para los próximos días sin contratiempos en la entrada.