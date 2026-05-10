Tiempo caluroso en Cuautitlán Izcalli: Peligro de lluvia y viento, pero también buenas temperaturas y riesgo de quemaduras solares.

Este domingo 10 de mayo, Cuautitlán Izcalli amanecerá templado con una temperatura de 19°C y se espera una jornada con lluvias ligeras que refrescarán la región mexiquense. Aunque no se esperan aguaceros, se iMacan altas probabilidades de lluvias intermitentes y encharcamientos. La integridad del aire se encuentra en nivel aceptable. Las mejores temperaturas alcanzarán los 24°C durante el mediodía y la mínima rondará los 12°C.

Este domingo 10 de mayo, Cuautitlán Izcalli amanecerá templado. El termómetro marcará 19°C, previniendo una jornada con lluvias ligeras que refrescarán la región durante el día.

Aunque no se esperan aguaceros, se esperan intervalos de lluvia y encharcamientos. Además, se registrarán vientos sostenidos de 3 m/s. La humedad relativa rondará un 45% durante la tarde. La sensación térmica variará de 19°C. Por otro lado, se prevén precipitaciones ligeras y ráfagas de viento durante la jornada.

A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará los 24°C y la mínima rondará los 12°C. La calidad del aire se encuentra en nivel aceptable. Para mantener su salud, se recomienda hidratarse con al menos 2 litros de agua diariamente y protegerse del sol con un protector solar cada 4 horas. Consideré ropa de algodón y impermeable y llevar una botella de agua y calzado cerrado con suela antideslizante.

También es importante mantener la precaución al caminar por aceras resbaladizas y evitar refugiarse bajo árboles grandes a menos que se desee evitar las lluvias. Se recomienda reducir la velocidad en el tránsito vehicular por los carretera mojadas y mantener mayor distancia entre coches





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuautitlán Izcalli Weather Precipitation Temperature Relative Humidity Wind Rain Sun

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pronóstico del Tiempo SÁBADO 9 de Mayo 2026: ¿En Qué Estado Terminará la Onda de Calor?Noticias de México y el mundo

Read more »

Vida de Narges Mohammadi, premio nobel de la paz 2023, está en peligroLa activista iraní fue trasladada de emergencia el 1 de mayo desde la prisión de Zanjan a un hospital después de sufrir una pérdida de conocimiento y una grave crisis cardíaca

Read more »

¿Qué son los hantavirus y qué peligro representan?El 2 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre un grupo de personas con enfermedad respiratoria grave a bordo del crucero MV Hondius. El barco transportaba 147 pasajeros y tripulantes.

Read more »

La esclavitud indígena estadounidense, un tema que no se hablaba y fue negada durante mucho tiempoEl venta de esclavos indígenas por parte de los españoles y la expansión de la esclavitud después de 1492 hasta todo el continente americano, incluyendo Antillana y territorios continentales con dominio español.

Read more »