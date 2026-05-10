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Tiempo caluroso en Cuautitlán Izcalli: Peligro de lluvia y viento, pero también buenas temperaturas y riesgo de quemaduras solares.

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Tiempo caluroso en Cuautitlán Izcalli: Peligro de lluvia y viento, pero también buenas temperaturas y riesgo de quemaduras solares.
Cuautitlán IzcalliWeatherPrecipitation
📆5/10/2026 1:53 PM
📰heraldodemexico
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Este domingo 10 de mayo, Cuautitlán Izcalli amanecerá templado con una temperatura de 19°C y se espera una jornada con lluvias ligeras que refrescarán la región mexiquense. Aunque no se esperan aguaceros, se iMacan altas probabilidades de lluvias intermitentes y encharcamientos. La integridad del aire se encuentra en nivel aceptable. Las mejores temperaturas alcanzarán los 24°C durante el mediodía y la mínima rondará los 12°C.

Este domingo 10 de mayo, Cuautitlán Izcalli amanecerá templado. El termómetro marcará 19°C, previniendo una jornada con lluvias ligeras que refrescarán la región durante el día.

Aunque no se esperan aguaceros, se esperan intervalos de lluvia y encharcamientos. Además, se registrarán vientos sostenidos de 3 m/s. La humedad relativa rondará un 45% durante la tarde. La sensación térmica variará de 19°C. Por otro lado, se prevén precipitaciones ligeras y ráfagas de viento durante la jornada.

A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará los 24°C y la mínima rondará los 12°C. La calidad del aire se encuentra en nivel aceptable. Para mantener su salud, se recomienda hidratarse con al menos 2 litros de agua diariamente y protegerse del sol con un protector solar cada 4 horas. Consideré ropa de algodón y impermeable y llevar una botella de agua y calzado cerrado con suela antideslizante.

También es importante mantener la precaución al caminar por aceras resbaladizas y evitar refugiarse bajo árboles grandes a menos que se desee evitar las lluvias. Se recomienda reducir la velocidad en el tránsito vehicular por los carretera mojadas y mantener mayor distancia entre coches

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Cuautitlán Izcalli Weather Precipitation Temperature Relative Humidity Wind Rain Sun

 

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