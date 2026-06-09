Tiendas de abarrotes, las grandes ganadoras del Mundial: captarán 2,550 mdp

La ANPEC estima que las tiendas de abarrotes serán las principales beneficiadas del Mundial, con ventas de 2,550 millones de pesos. La cerveza y la comida preparada son los productos estrella.

Las tiendas de abarrotes serían las principales beneficiadas de la derrama económica generada por el Mundial de fútbol, al captar aproximadamente 2,550 millones de pesos, lo que representa el 30% de las ventas relacionadas con el torneo.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el evento deportivo beneficiará especialmente a comercios como tiendas de abarrotes, depósitos de cerveza, así como establecimientos de alimentos preparados, bebidas y víveres. Esto se debe a que millones de aficionados optarán por ver los partidos desde casa, organizando reuniones familiares y con amigos.

La mayor parte de la derrama económica en el comercio de máxima proximidad se concentrará en la venta de alimentos preparados, agua, refrescos, cerveza y abarrotes, que en conjunto podrían representar hasta el 90% de las compras recurrentes de los consumidores durante la justa mundialista, destacó el presidente de la ANPEC en un comunicado. La cerveza será uno de los productos con mayor demanda, al concentrar alrededor del 25% de las ventas, lo que se traduciría en una derrama estimada de 2,125 millones de pesos para pequeños comercios, depósitos y distribuidores autorizados.

La comida preparada también concentrará el 25% de las ventas, equivalente a otros 2,125 millones de pesos. Negocios como taquerías, cocinas económicas, rosticerías, pollerías, pizzerías y establecimientos de comida para llevar podrían registrar aumentos importantes en sus ingresos, especialmente durante los días de partidos de la selección mexicana.

Además, se espera que las botanas y snacks representen el 10% de las ventas durante el Mundial, con una estimación de alrededor de 850 millones de pesos. Una cantidad similar se generaría por la venta de souvenirs y artículos mundialistas como playeras, banderas, vasos, termos conmemorativos, cornetas y sombreros. El cálculo de la ANPEC indica que ver un partido desde casa, con familiares y amigos, costará en promedio 300 pesos por persona.

Una reunión de 10 personas supondrá un desembolso cercano a los 3,000 pesos por partido. Este monto incluye el gasto para comprar botanas, refrescos, agua, cerveza y alimentos preparados como pizzas, alitas, hamburguesas o hot dogs. Para quienes prefieran ver los partidos en restaurantes, bares o establecimientos con pantallas, el gasto será de entre 500 y 800 pesos por persona, considerando alimentos, bebidas y servicio.

El contraste es notable: mientras que algunos mexicanos gastarán hasta 130,000 pesos durante el Mundial, otros apenas podrán destinar 17,000 pesos. La ANPEC enfatiza que el Mundial debe convertirse en una oportunidad para impulsar el consumo local, fortalecer a los pequeños negocios y reconocer el papel estratégico que desempeñan en la economía del país. La derrama total estimada para el comercio minorista supera los 8,500 millones de pesos, con un impacto significativo en las comunidades y barrios de todo México





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