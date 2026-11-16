Tiffany & Co. y Jean Schlumberger: Historia y Precios de sus Colecciones Icónicas

Descubre el legado de Jean Schlumberger en Tiffany & Co. Analizamos Sixteen Stone, Bird on a Rock y HardWear Color, sus precios y significados en la alta joyería.

La firma estadounidense Tiffany & Co. continúa honrando la visión transformadora de Jean Schlumberger, cuyo impacto en la historia de la alta joyería se mantiene vigente a través de diseños que fusionan la precisión técnica con referencias naturales. Tres colecciones emblemáticas, Sixteen Stone, Bird on a Rock y HardWear Color, ilustran los distintos caminos creativos que la casa ha seguido para reinterpretar el legado del diseñador sin perder la esencia que las hizo reconocibles. Estas piezas permiten acceder a una faceta menos evidente de la marca, demostrando su capacidad para conservar diseños históricos mientras los adapta a lenguajes contemporáneos.

El Origen Artesanal de Sixteen Stone

En 1959, Jean Schlumberger diseñó un anillo de matrimonio que dio origen a la colección Sixteen Stone, una pieza que recuperaba el punto de cruz como una referencia directa a la tradición textil de su familia. La construcción de esta joya distingue su mecanismo, ya que los diamantes redondos parecen quedar suspendidos entre pequeñas cruces de metal, eliminando las monturas convencionales para permitir que las piedras se aprecien desde distintos ángulos. Este diseño simbolizaba la fuerza del amor y su capacidad para fortalecer los vínculos, un significado que explica su presencia continua en la joyería nupcial. La colección incluye anillos, aretes de aro y otras piezas coordinadas con un nivel de precisión extraordinario. Entre sus referencias destacan el anillo Jean Schlumberger by Tiffany en platino, oro y diamantes, disponible por un precio de 346 mil pesos. El anillo a juego tiene un costo de 234 mil pesos, mientras que los aretes se ofrecen por 280 mil pesos.

Also read Alan Ampudia gana la Baja 1000 y hace historia para México

La Naturaleza Abstracta en Bird on a Rock

En 1965, el diseñador presentó un broche que cambió la representación de la naturaleza en la alta joyería con Bird on a Rock, una composición que mostraba un ave posada sobre una piedra preciosa, combinando imaginación, volumen y el protagonismo de las gemas. Esta propuesta fue reinterpretada por Nathalie Verdeille, directora artística de Tiffany, quien amplió sus posibilidades mediante diseños que exploran diferentes posiciones y proporciones, otorgando a las aves y las alas una sensación de movimiento. Las formas adquieren volumen y las piedras preciosas participan activamente en la composición sin recurrir a interpretaciones literales. Entre las piezas actuales sobresalen los aretes Wings, elaborados en oro, platino y diamantes, con un precio de 692 mil pesos. También destaca un collar con dije de ave en oro, diamantes y zafiro, disponible por 240 mil pesos, demostrando el interés del diseñador por integrar elementos naturales de manera escultórica.

La Arquitectura Urbana de HardWear Color

Tiffany HardWear parte de una inspiración diferente, retomando el lenguaje industrial de Nueva York y las referencias arquitectónicas del Art Déco para construir una joyería de líneas contundentes. La incorporación de color amplía esta identidad mediante HardWear Color, que introduce turquesas que dialogan con la tradición de la casa en el trabajo con piedras preciosas y con el azul que la identifica. La colección también contempla diseños con perlas Akoya, ofreciendo una alternativa para quienes prefieren composiciones de tonos más discretos. A diferencia de las delicadas estructuras de Sixteen Stone, HardWear apuesta por el volumen y la presencia visual, utilizando eslabones como el elemento principal del diseño. Entre sus referencias se encuentran los aretes Tiffany HardWear en oro, con un precio de 69 mil pesos, y un brazalete de oro cuyo precio es de 250 mil pesos.

Diversidad Creativa y Legado Permanente

Las diferencias entre estas colecciones revelan la amplitud del lenguaje creativo de Tiffany & Co., donde Sixteen Stone conserva una historia vinculada con el amor y la tradición artesanal, Bird on a Rock recupera la imaginación naturalista y HardWear lleva las referencias arquitectónicas de Nueva York a la joyería contemporánea. No es necesario que una pieza comparta el mismo lenguaje estético que otra para formar parte de una colección personal, ya que reunir diseños con historias y proporciones distintas permite construir una relación más individual con la joyería. Esa posibilidad de elegir, combinar y conservar piezas a través de los años sigue siendo una de las razones fundamentales por las que las creaciones de Tiffany & Co. mantienen su lugar preeminente en el mercado de la alta joyería global.