Tigres avanza a la final de la Concacaf Champions Cup tras vencer al Nashville SC

Tigres UANL se clasificó a la final de la Concacaf Champions Cup tras superar al Nashville SC en la semifinal. Guido Pizarro, técnico del equipo, expresó su orgullo por el esfuerzo colectivo y habló sobre la lesión de Fernando Gorriarán y la importancia de André-Pierre Gignac.

Tigres UANL se clasificó a la gran final de la Concacaf Champions Cup tras vencer al Nashville SC de la MLS en una emocionante semifinal.

El equipo felino demostró su fortaleza y determinación en un partido que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. Guido Pizarro, el técnico de Tigres, expresó su orgullo por el equipo y destacó el esfuerzo colectivo que los llevó a esta nueva final.

"Muy orgulloso del equipo, de la institución, de nuestra gente. Creo que es una noche que pasamos a otra final. Reconocer el esfuerzo de los jugadores que vienen haciendo, era un partido complicado que sacamos adelante y estoy contento y orgulloso", declaró Pizarro. El estratega también habló sobre la lesión del capitán Fernando Gorriarán, quien tuvo que abandonar el campo en los primeros minutos del encuentro.

"De Gorri todavía no está la evaluación, no está el reporte. Sintió algo, pero todavía no se sabe concretamente qué es. Como siempre, ahora es descansar, hacer el análisis de los jugadores que se puedan llegar a recuperar. Tenemos un día más para poder recuperar para el próximo partido y veremos qué es lo mejor disponible para ir a Guadalajara a disputar el partido de vuelta", explicó.

Además, Pizarro se refirió a la situación de André-Pierre Gignac, su delantero estrella, quien, a pesar de no jugar en todas las ocasiones, sigue siendo un pilar fundamental para el equipo.

"Él está aportando para el equipo, es una leyenda como lo digo siempre. Es un orgullo tenerlo con nosotros. El plantel lo quiere en el día a día, todos aportan para que el objetivo grupal nos brindemos para la gente y él ha sido lo mismo también", comentó el técnico. Gignac, quien podría estar disputando su último torneo con Tigres, sigue siendo una figura clave en el vestuario y en el campo, aportando experiencia y liderazgo.

La final de la Concacaf Champions Cup promete ser un duelo emocionante, donde Tigres buscará sumar otro título a su vitrina y demostrar por qué es uno de los equipos más grandes de América





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