Tigres Avanza a Semifinales de Champions Cup Gracias al Gol de Visitante; Vigón Resalta la Importancia del Reglamento y el Liderazgo de Gignac

El mediocampista de Tigres, Juan Pablo Vigón, destacó la aplicación del reglamento del gol de visitante como clave para la clasificación a las semifinales de la Champions Cup tras un empate global ante el equipo de Seattle. Además, expresó su admiración por André-Pierre Gignac y la unidad del plantel de cara a los próximos desafíos.

Los Tigres de la UANL han retornado a suelo regiomontano este jueves por la mañana, tras una intensa batalla en Seattle que los catapultó a las Semifinales de la Champions Cup . Juan Pablo Vigón , mediocampista felino, no ocultó la satisfacción del equipo y dejó claro que supieron capitalizar al máximo el reglamento de competencia, específicamente la regla del gol de visitante , para sellar su pase.

La estrategia y la astucia en la aplicación de las normas fueron determinantes en este crucial encuentro. La escuadra auriazul sufrió una derrota por marcador de 3-1 en el Lumen Field la noche del miércoles, lo que resultó en un empate global de 3-3 con el resultado de 2-0 obtenido en el partido de Ida celebrado en el Volcán. Sin embargo, el hecho de haber logrado anotar en cancha del rival, los “Emeralds”, les otorgó la ventaja necesaria para avanzar. Este gol como visitante les dio el boleto para enfrentarse ahora al Nashville de la MLS en la búsqueda de un lugar en la gran Final del torneo. Vigón, al llegar al Aeropuerto Internacional de Monterrey, compartió sus impresiones con la prensa. “Es la regla y nos ajustamos a esa regla, gracias a esa regla es que pasamos, es la realidad, entonces, muy difícil ese estadio, ese equipo no perdía, bueno no ha perdido, entonces nos dio el pase esa regla, entonces reto difícil como te dije y ahora estamos en Semifinales y a encarar la Conca y el torneo. Estamos muy contentos, dos competiciones, compitiendo y enfocados en eso, sí nos gusta, nos motiva representar a México en la conca”, explicó Vigón. Sus palabras reflejan la comprensión del valor de cada norma dentro del reglamento deportivo y la mentalidad competitiva del plantel. La satisfacción de estar en semifinales y la motivación de representar a México en la Concacaf son evidentes. En cuanto a la inminente salida de André-Pierre Gignac, quien pondrá fin a su legendaria etapa como jugador de Tigres al término de este torneo de Clausura 2026, o hasta donde el equipo logre avanzar en la Champions Cup, Vigón expresó un profundo sentimiento de honra y gratitud. El mediocampista resaltó la oportunidad que tiene de compartir el día a día con el máximo goleador histórico del club universitario y de aprender de su experiencia y liderazgo. La figura de Gignac trasciende lo deportivo, convirtiéndose en un referente y mentor para sus compañeros. “Unido el grupo está muy unido, y lo del Gordo (Gignac), lo disfruto todos los días, le aprendo todos los días, en el día a día, nadie sabe que va a pasar con él, con cada uno, entonces aprendiéndole todo, aprenderle y disfrutarlo mucho y mientras esté con nosotros quererlo y aprenderle”, puntualizó Vigón. Estas declaraciones subrayan la cohesión interna del equipo y el respeto que Gignac inspira. La incertidumbre sobre el futuro inmediato de cada jugador se ve eclipsada por la importancia de valorar el presente y aprender de las figuras experimentadas. La relación entre los jugadores y el aprecio por la trayectoria de Gignac son pilares fundamentales para la unidad del grupo. Tras el extenuante viaje desde Seattle, el cuerpo técnico de Tigres, encabezado por Guido Pizarro, tomó la decisión de concederles el día libre a los jugadores este jueves. El equipo no realizó entrenamiento, permitiendo así la recuperación física y mental después del desplazamiento. El retorno a las actividades se producirá este viernes con una práctica matutina en el Centro de Entrenamiento de Tigres (CET). Posteriormente, la plantilla emprenderá el viaje hacia Aguascalientes para preparar el importante compromiso del sábado contra Necaxa, correspondiente a la liga mexicana. La logística del equipo demuestra una planificación cuidadosa para afrontar múltiples frentes de competencia con la mayor eficiencia posible, buscando mantener el rendimiento óptimo en todas las competiciones





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