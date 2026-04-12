Tigres golea a Chivas y se mete en zona de Liguilla con Brunetta como figura

En un partido lleno de emociones, Tigres derrotó contundentemente a Chivas 4-1 en la Jornada 14 del Clausura 2026, con un doblete de Juan Brunetta que los impulsa a la zona de Liguilla.

Los Tigres rugieron con fuerza y lo hicieron ante un rival de peso, propinando una contundente goleada de 4-1 a las Chivas en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 . El encuentro, lleno de emociones y jugadas destacadas, tuvo como figura principal a Juan Brunetta , quien se lució con un doblete que encendió la afición felina y catapultó al equipo de nuevo a la zona de Liguilla .

Con esta victoria crucial, los dirigidos por Guido Pizarro escalaron hasta el sexto lugar de la tabla general, acumulando 20 valiosos puntos, a la espera de los resultados que arrojen los demás encuentros del fin de semana. Por otro lado, las Chivas, a pesar de la derrota, continúan liderando la clasificación con 31 puntos, demostrando su solidez en la cima. El partido, un verdadero espectáculo futbolístico, estuvo marcado por la intensidad y las emociones a flor de piel. El primer tiempo, particularmente entretenido, ofreció oportunidades claras de gol en ambas porterías y estuvo salpicado de polémica arbitral. Un momento clave se presentó cuando el árbitro, en una decisión discutida, no mostró la tarjeta roja a Rodrigo Aguirre por una falta sobre Fernando González al minuto 10. Los Tigres, desde los primeros minutos, dejaron clara su intención de dominar el encuentro, generando peligro constante en el área rival. Juan Brunetta, con un disparo formidable que exigió al máximo al guardameta Raúl Rangel, y el 'Búfalo' Aguirre, con un cabezazo que rozó el poste, fueron los primeros en avisar. La recompensa llegó al minuto 16, cuando Brunetta abrió el marcador tras un error en la salida de las Chivas, aprovechando un pase filtrado y definiendo con frialdad en el centro del área. Sin embargo, la respuesta de las Chivas no se hizo esperar, y al minuto 25, Daniel Aguirre, con una espectacular volea tras un centro desde la banda izquierda, igualó el marcador con un golazo que dejó sin opciones a Nahuel Guzmán. La dinámica del partido se mantuvo, con ambos equipos buscando el gol. El segundo gol de los Tigres llegó al minuto 41, cortesía de Rodrigo Aguirre, quien conectó de cabeza un centro preciso de Ángel Correa, anotando su primer gol en la Liga MX con la camiseta felina, y rompiendo una sequía goleadora desde el 1 de noviembre, cuando anotó con el América. El segundo tiempo comenzó con la misma intensidad. Apenas iniciado el segundo periodo, al minuto 46, los Tigres ampliaron su ventaja. Ozziel Herrera, aprovechando un error en el saque, robó el balón, avanzó hasta el área y cedió a Brunetta, quien sirvió un centro medido para que Correa definiera de manera efectiva al segundo palo, poniendo el marcador 3-1. A pesar de los intentos de las Chivas por acortar distancias, la defensa de Tigres y la seguridad de Nahuel Guzmán impidieron cualquier intento de remontada. Al minuto 69, Brunetta estuvo cerca de anotar el cuarto gol en un contragolpe, pero su disparo se fue por encima del arco. Finalmente, Brunetta selló su destacada actuación al minuto 79, en un letal contragolpe por la banda izquierda. Recortó al centro y definió con maestría al primer palo del portero Rangel, quien se había lanzado al segundo, decretando el 4-1 definitivo. Este triunfo representa un impulso importante para Tigres, que buscará consolidar su posición en la Liguilla y aspirar al título. Por otro lado, las Chivas, a pesar de la derrota, mantienen su firmeza en la cima de la tabla. El próximo compromiso de Tigres será el miércoles 15 de abril a las 21:30 horas en el Lumen Field, donde disputarán la Vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions. Chivas, por su parte, recibirá al Puebla el sábado 18 de abril a las 19:07 horas en el Estadio Akron, buscando recuperar terreno y mantenerse en la pelea por el campeonato





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