Tigres Rescata Empate Agónico Ante Necaxa en la Jornada 15 del Clausura 2026

Un gol en el tiempo añadido permite a Tigres igualar 1-1 ante Necaxa en un partido vibrante de la Jornada 15 del Clausura 2026. Los Rayos dejaron escapar el triunfo en los últimos instantes, mientras los felinos celebraron un punto vital.

El Estadio Victoria fue testigo de un empate agónico que dejó un sabor amargo para los Rayos del Necaxa y un suspiro de alivio para los Tigres de la UANL. En un partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, ambos equipos se jugaban algo importante: Necaxa buscaba recortar distancia hacia la zona de Liguilla, mientras Tigres aspiraba a consolidar su posición en los puestos de honor.

La tensión se palpaba desde el inicio, y el encuentro no defraudó en cuanto a intensidad y dramatismo. La balanza pareció inclinarse a favor de los locales cuando, tras una jugada a balón parado bien ejecutada, un certero cabezazo rompió el cero en el marcador. Danny Leyva, con un servicio preciso tras una infracción, habilitó al rematador que envió el esférico al fondo de las redes, desatando la algarabía en las gradas del Victoria. Necaxa se adelantaba, y la ilusión de una victoria crucial comenzaba a tomar forma. Sin embargo, Tigres, fiel a su estilo y espíritu de lucha, no se rindió. A pesar de carecer de la contundencia necesaria en algunos tramos del partido, intentaron responder al golpe. Remates que se perdieron desviados, disparos que encontraron la pierna de un defensor y un poste que se erigió como juez al negar el empate a Correa al minuto 57, mantuvieron la incertidumbre en el ambiente. La presión visitante crecía, alimentada más por el corazón y la garra que por una clara superioridad futbolística. Los minutos finales se convirtieron en un auténtico asedio por parte de los felinos, quienes sabían que el tiempo se les agotaba. Los centros llovían sobre el área necaxista, y los tiros de esquina se acumulaban uno tras otro, mientras el equipo de casa intentaba aguantar el resultado, apostando por alguna salida rápida al contragolpe que sentenciara el encuentro. El desenlace, como suele suceder en el fútbol, estuvo cargado de emociones. Cuando parecía que Necaxa ya acariciaba los tres puntos, Tigres encontró la fórmula para rescatar un punto de oro. En el tiempo añadido, en una de las últimas jugadas del partido, tras una maraña de piernas dentro del área y una jugada que se revisó en el VAR para confirmar la legalidad, se concedió un penalti. El encargado de ejecutar la pena máxima demostró una frialdad digna de un veterano, definiendo con un disparo raso y pegado al poste. El balón besó la red, decretando el empate y sembrando el silencio en el Victoria, que veía cómo el triunfo se le escapaba de las manos en el último suspiro. Tigres, por su parte, celebró la igualada como si se tratara de una victoria, un resultado que les permite mantener sus aspiraciones intactas y les da un respiro en la competencia





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