Tigres se Impone a Seattle con Contundencia y Viaja con Ventaja a Estados Unidos

Tigres logra una sólida victoria en casa contra Seattle, con un marcador que le otorga una ventaja de dos goles para el partido de vuelta en Estados Unidos. El equipo demostró superioridad en posesión y generación de oportunidades.

Tigres dominó el encuentro con un 57.8 por ciento de posesión, evidenciando su control del balón a lo largo del partido. Los felinos generaron 22 intentos de gol, demostrando su constante búsqueda del arco rival, y lograron concretar cuatro disparos a puerta. Por su parte, el equipo de Seattle , luchando por encontrar su ritmo en el terreno de juego, apenas consiguió generar cuatro remates en toda la noche, lo que refleja las dificultades que enfrentó para poner a prueba la defensa rival.

Además, Seattle no logró ejecutar un solo tiro de esquina durante el encuentro disputado en el Volcán, un dato que subraya la intensidad y el control ejercido por Tigres en el desarrollo del juego. La superioridad de Tigres se tradujo en una presión constante que, aunque no se materializó en goles en la primera mitad, eventualmente dio sus frutos. Antes del descanso, Ángel Correa tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal al minuto 48, sin embargo, su disparo fue atajado, manteniendo el empate sin goles al medio tiempo. A pesar de este revés, la persistencia de Tigres fue recompensada. En el minuto 51, Ozziel Herrera finalmente rompió el cero, desatando la euforia entre la afición universitaria y dando la ventaja a su equipo. La presión continuó, y al minuto 76, un autogol de Jackson Ragen, defensor de Seattle, amplió la ventaja para Tigres, otorgándole mayor tranquilidad en la recta final del partido y asegurando un resultado favorable para afrontar el partido de vuelta.\El resultado obtenido en casa representa una ventaja crucial para Tigres, quienes viajarán a territorio estadounidense con una renta de dos goles para disputar el partido de vuelta de la eliminatoria el próximo miércoles 15 de abril. Esta ventaja les permite afrontar el siguiente encuentro con mayor confianza y estrategia, sabiendo que controlan la situación en términos de marcador global. El trabajo táctico y la dedicación mostrada por el equipo, tanto en la posesión del balón como en la generación de oportunidades de gol, fueron clave para obtener este resultado positivo. La victoria no solo les da una ventaja en la serie, sino que también les proporciona un impulso anímico significativo, reforzando la confianza en sus habilidades y en el plan de juego del entrenador. El ganador de esta serie se enfrentará en Semifinales al vencedor del cruce entre Club América y Nashville SC, lo que añade un incentivo adicional para Tigres, ya que un triunfo en esta etapa les acercaría a la posibilidad de disputar un título importante. La expectativa ahora se centra en el partido de vuelta, donde Tigres buscará consolidar su ventaja y asegurar su pase a la siguiente fase del torneo regional, continuando así su camino hacia la conquista de un título que representa un objetivo importante para el club y su afición.\Para Tigres, esta victoria va más allá de un simple triunfo en el marcador. Representa un golpe de autoridad en casa, especialmente contra un rival que había mostrado solidez en la Major League Soccer (MLS) y en rondas previas del torneo regional. La capacidad de controlar el juego, generar oportunidades de gol y concretar las jugadas ofensivas fueron factores determinantes para alcanzar este resultado. El equipo demostró una gran cohesión, tanto en ataque como en defensa, lo que le permitió mantener el control del partido y frustrar los intentos del equipo contrario. Ahora, con la ventaja a su favor, los auriazules se preparan para el desafío de rematar la obra fuera de México. El objetivo es claro: mantenerse en la pelea por uno de los títulos más importantes del área. El cuerpo técnico y los jugadores están enfocados en mantener la concentración, afinar la estrategia y asegurar un rendimiento óptimo en el partido de vuelta. La afición, por su parte, respalda al equipo, esperando con entusiasmo el próximo encuentro y confiando en que Tigres continúe demostrando su calidad y determinación en la cancha





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