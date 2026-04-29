Tigres vence a Nashville en la ida de semifinales de la Concacaf Champions Cup con gol de Ángel Correa

Los felinos se impusieron 1-0 en Tennessee gracias a un gol del argentino Ángel Correa, lo que les da una ventaja clave de cara al partido de vuelta en el Estadio Universitario. Nashville, sin embargo, aún tiene opciones de remontar en casa.

Tigres UANL viajó hasta Tennessee para medirse ante Nashville SC en el partido de ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup , un encuentro que se mantuvo equilibrado durante los 90 minutos, pero donde Ángel Correa fue el héroe al romper el empate y dar ventaja a los universitarios en la serie.

Desde los primeros minutos, el equipo mexicano mostró su intención de llevarse un resultado positivo, y al minuto 9, Ozziel Herrera recibió un pase de Rodrigo Aguirre para lanzar un potente remate de pierna derecha que fue rechazado por el portero Brian Schwake. Sin embargo, la suerte no acompañó a los locales, ya que al minuto 18, uno de sus jugadores clave, Edvard Tagseth, tuvo que abandonar el campo por una lesión, siendo reemplazado por Matthew Corcoran.

La gran oportunidad para Tigres llegó al minuto 33, cuando Ángel Correa aprovechó un rebote en el borde del área para enviar un disparo al segundo poste, superando a Schwake y poniendo el 0-1 en el marcador. Con este gol, los felinos se acercaron a 90 minutos de alcanzar la final del torneo, aunque Nashville aún tiene opciones en el partido de vuelta. En la segunda mitad, el partido siguió con la misma intensidad.

Al minuto 50, Juan Pablo Vigón intentó ampliar la ventaja con un remate de pierna derecha que fue detenido por Schwake. Más tarde, Diego Lainez tuvo la mejor oportunidad para los visitantes, pero su disparo con la izquierda fue neutralizado por el guardameta, evitando que Tigres se alejara en el marcador. Ahora, el partido de vuelta se disputará el próximo martes 5 de mayo en el Estadio Universitario, donde se definirá al primer finalista de la Concacaf Champions Cup.

El encuentro comenzará a las 19:30 horas, y el equipo de la UANL buscará mantener su ventaja para avanzar a la gran final





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