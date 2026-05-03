Tigres y Cruz Azul avanzan, mientras América y Pumas se preparan para un duelo épico en los cuartos de final de la Liga MX

Los Tigres de la UANL y la Cruz Azul lograron victorias importantes en los cuartos de final de la Liga MX, mientras que Club América y Pumas de la UNAM se preparan para un duelo decisivo. Además, Toluca y Pachuca buscan el pase a semifinales en un emocionante partido.

En una jornada cargada de emociones en la Liga MX, los Tigres de la UANL lograron una victoria contundente ante las Chivas del Guadalajara en un Estadio Universitario repleto de aficionados, demostrando su fuerza en casa.

Mientras tanto, la Cruz Azul se impuso al Atlas en el Estadio Jalisco, consolidando su posición en el torneo. Sin embargo, el foco de atención se centra en la serie entre Club América y Pumas de la UNAM, donde las Águilas buscarán aprovechar su localía en el renovado Estadio Banorte para obtener una ventaja en la eliminatoria. Aunque no parten como favoritos, el equipo de Coapa sabe que un triunfo en casa podría ser clave para avanzar a semifinales.

Por otro lado, los Pumas, líderes del torneo, intentarán mantener su invicto y llevarse al menos un empate que les permita clasificar al global. Más tarde, a las 7:15 pm, el Estadio Nemesio Diez será testigo del duelo entre Toluca y Pachuca, donde los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, buscarán llevarse la victoria para viajar con confianza a Hidalgo y buscar su pase a semifinales.

La transmisión de estos emocionantes encuentros será gratuita y en vivo a través de TV Azteca Deportes, disponible en Azteca Siete, Azteca Deportes Network, la App de TV Azteca Deportes y la página web aztecadeportes.com





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga MX Tigres De La UANL Club América Pumas De La UNAM Toluca

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liguilla 2026: Tigres recibe a Chivas y Atlas recibe a Cruz Azul en Cuartos de FinalPor primera vez en varios años, la fase final comienza directo con los Cuartos de Final

Read more »

Atlas vs. Cruz Azul EN VIVO Cuartos de Final Ida Liga MX: Horario y dónde verSigue la cobertura total del encuentro entre Rojinegros y La Máquina correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX.

Read more »

Cruz Azul vs. Atlas: Liguilla de la Liga MX con pronóstico reservadoCruz Azul y Atlas se enfrentan en un partido de ida de la Liguilla de la Liga MX, donde ambos equipos buscan tomar ventaja. La Máquina llega como tercer lugar de la fase regular, mientras Atlas, sexto, llega con motivación tras vencer al León. El encuentro promete intensidad y se disputará el 2 de mayo a las 9:15 p.m. en el Estadio Jalisco.

Read more »

Rayadas golean 4-0 a Cruz Azul y se clasifican a la LiguillaRayadas de Monterrey dominaron a Cruz Azul en el BBVA con goles de Marcela Restrepo y Lucía García (tres), asegurando su pase a la siguiente fase de la Liguilla de la Liga MX Femenil con un contundente 4-0.

Read more »

Liga MX: Atlas vs Cruz Azul - EN VIVO - Ida - Cuartos de FinalLiga MX: Atlas vs Cruz Azul - EN VIVO - Ida - Cuartos de Final - Clausura 2026

Read more »

Cruz Azul derrota al Atlas en la ida de Cuartos de Final del Clausura 2026La Máquina se impuso con doblete de Ebere y un tanto de Rodolfo Rotondi en la ida de Cuartos de Final.

Read more »