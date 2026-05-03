Tigres y Cruz Azul toman ventaja en los cuartos de final del Clausura 2026

Los Tigres vencen 3-1 al Guadalajara con una remontada espectacular, mientras que el Cruz Azul supera 3-2 al Atlas en los partidos de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano. La serie queda abierta para los partidos de vuelta.

El fútbol mexicano vivió una jornada vibrante este sábado con los partidos de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 . Los Tigres , demostrando una vez más su poderío ofensivo y experiencia, lograron remontar un marcador adverso para vencer 3-1 al Guadalajara en el estadio Universitario.

El partido fue un claro reflejo de la capacidad de los felinos para reaccionar ante la adversidad y capitalizar las oportunidades que se les presentaron. Por otro lado, el Cruz Azul se impuso 3-2 al Atlas en un encuentro disputado en el estadio Jalisco, dejando la serie abierta para el partido de vuelta. Ambos encuentros estuvieron cargados de emoción y dejaron en claro que la fase final del torneo será sumamente competitiva.

La victoria de los Tigres no solo representa un paso importante hacia las semifinales, sino que también confirma su estatus como uno de los equipos más fuertes y consistentes del fútbol mexicano. La actuación de jugadores como Fernando Gorriarán y Juan Brunetta fue clave para la remontada, demostrando su calidad y liderazgo en el mediocampo.

El Guadalajara, por su parte, se vio afectado por las ausencias de sus jugadores convocados a la selección mexicana, lo que obligó al entrenador Gabriel Milito a recurrir a jóvenes talentos y jugadores del equipo filial. A pesar de ello, el Rebaño mostró garra y determinación, pero no fue suficiente para contener el ataque de los Tigres. El partido de vuelta en el estadio Akron será crucial para definir el destino de ambos equipos.

El Cruz Azul, con un doblete de Christian Ebere, también logró una victoria importante en su visita al Atlas. El equipo celeste demostró solidez defensiva y efectividad en el ataque, aprovechando las oportunidades que se presentaron para llevarse tres puntos valiosos. El entrenador Joel Huiqui elogió la madurez del equipo y su conciencia de la dificultad que representará el partido de vuelta en el estadio Banorte.

El Atlas, por su parte, tendrá que redoblar esfuerzos y buscar una victoria contundente en casa para mantener viva la ilusión de avanzar a las semifinales. La jornada de cuartos de final continuará el domingo con los encuentros entre América y Pumas, y Toluca contra Pachuca, prometiendo más emociones y sorpresas para los aficionados al fútbol mexicano. La intensidad de los partidos y la calidad de los jugadores involucrados auguran una fase final emocionante y llena de desafíos.

La estrategia de los entrenadores, la capacidad de reacción de los equipos y el apoyo de la afición serán factores determinantes para definir a los semifinalistas del torneo Clausura 2026. La victoria de los Tigres y el Cruz Azul en los partidos de ida les otorgan una ventaja importante, pero la serie aún está abierta y todo puede suceder en los partidos de vuelta.

La pasión y el fervor que caracterizan al fútbol mexicano se hicieron presentes en cada estadio, creando un ambiente único y emocionante para los jugadores y aficionados. La jornada de cuartos de final del torneo Clausura 2026 ha dejado en claro que el fútbol mexicano está lleno de talento, emoción y sorpresas





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