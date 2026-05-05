Tijuana Registra Disminución Histórica de Homicidios en Abril de 2026

La ciudad de Tijuana experimentó una reducción del 38 por ciento en homicidios durante abril de 2026, gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y una estrategia integral de seguridad.

Tijuana experimentó una notable mejora en la seguridad ciudadana durante el mes de abril de 2026, evidenciada por una disminución significativa del 38 por ciento en el número de homicidios en comparación con el mismo mes del año precedente.

Las estadísticas oficiales revelan una reducción drástica de casos, pasando de 102 homicidios registrados en abril de 2025 a tan solo 63 en abril de 2026. Esta tendencia a la baja en la criminalidad, particularmente en un indicador tan crucial como el de homicidios, representa un avance sustancial para la ciudad y sus habitantes. El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, atribuyó este éxito a la colaboración continua y efectiva entre los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

Subrayó que la seguridad de los ciudadanos de Tijuana requiere un esfuerzo diario y una coordinación constante, destacando la importancia de las reuniones periódicas de la Mesa de Paz, que permiten un seguimiento preciso y oportuno de las estrategias de seguridad implementadas. Burgueño enfatizó que estos resultados son un reflejo de la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha priorizado el fortalecimiento de los gobiernos locales y el mantenimiento de una comunicación directa y fluida con el gobierno federal.

Esta estrategia integral ha permitido una respuesta más rápida y eficaz a los desafíos de seguridad que enfrenta la ciudad. Además de la reducción en los homicidios, las autoridades municipales informaron sobre una serie de acciones operativas que han reforzado la estrategia de seguridad en Tijuana. Durante el mes de abril, se llevaron a cabo más de mil 21 detenciones de personas presuntamente involucradas en actividades delictivas.

Asimismo, se logró el aseguramiento de un importante número de armas de fuego, cartuchos útiles y cargadores, lo que contribuye a disminuir la disponibilidad de armas en manos de delincuentes. En el ámbito del combate al narcomenudeo, las autoridades decomisaron miles de dosis de diversas sustancias ilícitas, interrumpiendo las cadenas de suministro y reduciendo la oferta de drogas en la ciudad.

Adicionalmente, se cumplimentaron 149 órdenes judiciales relacionadas con diversos delitos, lo que demuestra el compromiso de las autoridades con el cumplimiento de la ley y la persecución de la delincuencia. También se logró la recuperación de 161 vehículos, muchos de los cuales eran utilizados en actividades ilícitas o habían sido reportados como robados. Estas acciones coordinadas han tenido un impacto significativo en la reducción de la criminalidad y en la mejora de la seguridad en Tijuana.

El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, reiteró que la estrategia de seguridad en Tijuana se basa en tres pilares fundamentales: la continuidad de la coordinación institucional, el análisis constante de los resultados obtenidos y la implementación de acciones preventivas. Destacó que la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es esencial para abordar los desafíos de seguridad de manera efectiva y sostenible.

El análisis constante de los resultados permite identificar las áreas donde se necesitan mejoras y ajustar las estrategias en consecuencia. Las acciones preventivas, por su parte, buscan abordar las causas subyacentes de la criminalidad y prevenir la ocurrencia de delitos.

Burgueño aseguró que las autoridades municipales no bajarán la guardia y que continuarán trabajando en conjunto con el gobierno federal y el gobierno estatal para consolidar la tendencia a la baja en la violencia y fortalecer el bienestar de los ciudadanos de Tijuana. Se espera que estas estrategias continúen dando resultados positivos en los próximos meses y contribuyan a construir una ciudad más segura y próspera para todos sus habitantes.

La inversión en tecnología, capacitación policial y programas sociales también forman parte integral de esta estrategia a largo plazo





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tijuana Seguridad Homicidios Crimen Coordinación Gobierno Claudia Sheinbaum Ismael Burgueño Narcomenudeo Prevención

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Panini inauguró exposición de Estampas Monumentales en Paseo de la Reforma rumbo al Mundial 2026'Conejo' Pérez cortó el listón de la colección que reúne a figuras icónicas desde la justa de México 1970

Read more »

Exposición de estampas gigantes de Panini brilla en CDMX; ¿Hasta cuándo estará y dónde se puede ver?Mundial 2026

Read more »

CDMX alista primer Simulacro Nacional 2026 con alerta en celulares y altavocesEl ejercicio se realizará el 6 de mayo a las 11:00 horas con hipótesis de sismo de magnitud 8.2

Read more »

La Mansión VIP: ¿Quién es el eliminado de hoy 3 de mayo del 2026?Entérate

Read more »

Calendario de pagos Bienestar mayo 2026: adultos mayores, becas y apoyos activosDescubre cuáles son todos los apoyos de la Secretaría de Bienestar a los que se les entregarán pagos en mayo y los montos autorizados

Read more »

Deja Alex Zanardi (1966-2026) un legado de coraje y resilenciaEl ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico italiano falleció este sábado a las 59 años; su vida estuvo marcada por el grave accidente sufrido en 2001 en una carrera de CART, tras el que tuvieron que amputarle las dos piernas. Ganó cuatro medallas de oros y dos de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

Read more »