Tijuana Se Halla En Una Dinámica Binacional Perilosa, Con Los Estados Unidos Como Heredero De Una Crisis Trompeta

El coordinador de Prevencasa A.C., Alfonso Chávez, explicó que la fronteriza dinámica de viajes entre ambos países está parcialmente impulsada por la facilidad económica y el acceso a sustancias para algunas fuerzas migratorias en la frontera norte de México.

Hay personas que están yendo y viniendo a la frontera y conviviendo en ambas ciudades todos los días”, explicó un activista de Tijuana . Alfonso Chávez, coordinador del programa en la organización Prevencasa A.C.

, quien señaló que la frontera norte concentra problemáticas específicas de, distintas al panorama nacional donde, según encuestas, la metanfetamina figura como la principal sustancia de consumo en México. El también activista advirtió que la centralización de políticas públicas y la falta de estrategias diferenciadas para esta región contribuyeron a minimizar un fenómeno con características propias.

Chávez recordó que Estados Unidos llegó a registrar más de 70,000 muertes anuales relacionadas con opioides, cifra que consideró clave para dimensionar la gravedad del problema en una región donde el tránsito entre ambos países es cotidiano. En este contexto, señaló que personal de Prevencasa ha atendido a múltiples personas que sufrieron sobredosis procedentes de Estados Unidos, no solo deportados, sino también ciudadanos que cruzan regularmente entre ciudades como San Diego (EE. UU. ) y Tijuana (México).

De acuerdo con el coordinador, parte de esta dinámica responde a factores económicos y de acceso, dado que algunos estadounidenses llegan a Tijuana atraídos por costos de vivienda y alimentación más bajos, así como por un acceso más sencillo a sustancias.

“No necesariamente son personas que viven permanentemente en calle. Hay personas que están yendo y viniendo a la frontera y conviviendo en ambas ciudades todos los días”, explicó





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