TikTok denunciado en España por 26 mil perfiles de pederastas

Una organización denunció a TikTok ante la Fiscalía española por 26 mil perfiles de pederastas y fallas en la protección de menores.

Una organización sin fines de lucro presentó una denuncia contra TikTok ante la Fiscalía de Criminalidad Informática de España por la presencia de 26 mil perfiles de pederastas en la plataforma, de los cuales 7 mil 700 se comunican en español. La querella solicita que se investiguen los sistemas de recomendación de TikTok y los mecanismos de protección de menores.

Según la periodista Jiménez Cruz, la organización identificó más de mil videos con contenido explícito de abuso sexual infantil, que acumularon más de 48 millones de visualizaciones en la red social. El hallazgo, presentado por la entidad, sostiene que la falta de medidas eficaces de TikTok permite que este problema siga activo.

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Cómo se identificaron los perfiles en TikTok

El equipo de investigación localizó 26 mil cuentas cuyos usuarios escribían mensajes relacionados con la compra, venta e intercambio de material de abuso sexual infantil. Para llegar a ese número, los investigadores usaron las herramientas de búsqueda y recomendación de TikTok para reproducir el comportamiento de una persona dedicada a buscar ese contenido.

Para identificar los perfiles, la organización utilizó inteligencia artificial sobre los datos recopilados. Los mensajes encontrados incluían ofertas de videos, preguntas por contenido y afirmaciones de tener imágenes de menores, incluso de familiares cercanos.

Jiménez Cruz explicó que la organización decidió usar el término pederastas porque no se trataba solo de personas con atracción sexual hacia menores. Según la investigadora, algunos de estos usuarios participaban activamente en redes de intercambio de ese material.

Denuncias previas y respuesta de TikTok

TikTok no resolvió el problema tras una investigación anterior, según la organización. Jiménez Cruz recordó que, en una segunda indagatoria realizada seis meses antes, la entidad entregó a la plataforma una lista de 1,300 perfiles.

TikTok confirmó que había recibido la información, pero la organización afirma que, al repetir el ejercicio seis meses después, los investigadores encontraron un escenario todavía más grave. Jiménez Cruz señaló que, tras la eliminación de los materiales denunciados, los contenidos volvieron a aparecer mientras permanecieron las condiciones que permitían su difusión.

Ante esos resultados, la organización consideró que no podía repetir el mismo mecanismo de entregar listas de perfiles a TikTok para que la plataforma los eliminara. Por ello, la denuncia busca que se abra un procedimiento penal que determine por qué fallan los algoritmos y los sistemas de protección de menores.

Los hallazgos evidencian, según la organización, un problema sistémico. La entidad cuenta con 60 empleados, de los cuales 10 se dedican a la investigación, y aun así logró identificar miles de perfiles y comentarios que, según su análisis, la plataforma no ha conseguido detectar ni eliminar. La organización comparó esta capacidad con los ingresos de TikTok, que gana 8 mil millones de euros solamente en Reino Unido, Europa y Latinoamérica.

Transmisiones en vivo y riesgo para menores

Las transmisiones en directo de menores de edad son otro hallazgo central del informe. Jiménez Cruz explicó que las reglas de TikTok establecen que las personas menores de 18 años no pueden realizar este tipo de emisiones, pero la organización constató que sí lo hacen.

Durante esas transmisiones, según la investigación, presuntos agresores solicitan a las menores que realicen determinadas acciones o que expongan partes de su cuerpo a cambio de regalos virtuales. La periodista detalló que algunos usuarios compran los regalos de TikTok con dinero real y los envían a las niñas para pedirles acciones de carácter sexual.

De acuerdo con lo expuesto por Jiménez Cruz, la plataforma recibe una parte del dinero de esas compras y las menores reciben otra, mientras los presuntos agresores acumulan material a partir de los directos. La organización citó mensajes en los que usuarios afirmaban poder masturbarse mientras escuchaban la voz de las menores, como ejemplo de las interacciones que ocurren abiertamente en la plataforma.