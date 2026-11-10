TikTok en España: Maldita.es detecta más de mil vídeos de abuso sexual infantil

Maldita.es denuncia más de mil vídeos de abuso sexual infantil en TikTok con 48 millones de visualizaciones y más de 20.000 perfiles de posibles pedófilos.

La fundación Maldita.es detectó en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil que superan los 48 millones de visualizaciones, además de más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material. La investigación, publicada el lunes, sitúa el foco en TikTok España, la filial de la red social de origen chino. Tras la publicación, el Ministerio de Juventud e Infancia pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue a la plataforma.

Cómo Maldita.es localizó vídeos de abuso en TikTok

Maldita.es afirma que encontró el material en solamente tres horas de búsqueda, con 100 nuevas publicaciones localizadas en ese intervalo. La asociación subraya que no empleó ninguna herramienta secreta, porque el buscador y el algoritmo de la plataforma condujeron directamente a esos contenidos.

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Según la investigación, de los perfiles detectados más de 7.000 operan en español. Además, la fundación localizó 780 cuentas que utilizan TikTok para captar compradores de material de abuso sexual infantil.

El análisis también identificó 91 emisiones en directo de menores en 17 países, donde los usuarios piden acciones, a veces de carácter sexual, a cambio de dinero. Asimismo, Maldita.es documentó una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

Respuesta de TikTok y términos de búsqueda

TikTok eliminó buena parte del contenido señalado en la investigación de Maldita.es, según la propia fundación. Desde el martes, la plataforma también restringió dos de los términos de búsqueda documentados, que ahora muestran una advertencia.

Maldita.es advirtió, sin embargo, de que el resto de los términos que usan los pederastas para encontrar este material siguen mostrando resultados como antes. La asociación recordó que esos resultados ya habían sido reportados a la plataforma en avisos anteriores.

La fundación denunció además que el problema persiste un día después de la publicación de su investigación. Este es el tercer trabajo de Maldita.es sobre la supuesta inacción de TikTok frente al material de abuso sexual infantil y el uso de su buscador como una herramienta sin filtros para un pedófilo.

Próximos pasos ante la Fiscalía y el Gobierno

El Ministerio de Juventud e Infancia solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue a TikTok a raíz de estos hallazgos. Maldita.es, por su parte, anunció que trasladará también a la Fiscalía el resto de la investigación.

El martes, el Gobierno pidió a la Agencia de Protección de Datos que paralice de forma excepcional los servicios de TikTok en España. La medida se suma a la investigación penal que ahora deberá determinar la responsabilidad de la plataforma.