Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos heridos, incluido sospechoso, y cierre preventivo del complejo presidencial

Dos personas resultaron heridas, incluida una persona sospechosa, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca el sábado por la noche. Agentes del Servicio Secreto de EE.UU. respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una balacera.

Dos personas resultaron heridas, incluyendo a un sospechoso, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca el sábado por la noche, según medios estadounidenses. Agentes del Servicio Secreto de EE.

UU. respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una balacera, según reportó CNN. Se efectuaron aproximadamente entre 15 y 30 disparos en la intersección de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, dijeron fuentes a la cadena. No está claro si alguno de los agentes federales que respondieron al incidente resultó herido





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