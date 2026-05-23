Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos heridos, incluido sospechoso, y cierre preventivo del complejo presidencial

Político Y Justicia News

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos heridos, incluido sospechoso, y cierre preventivo del complejo presidencial
Tiroteo Cerca De La Casa BlancaDos HeridosAgentes Del Servicio Secreto
📆5/23/2026 11:50 PM
📰vanguardiamx
22 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 84%

Dos personas resultaron heridas, incluida una persona sospechosa, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca el sábado por la noche. Agentes del Servicio Secreto de EE.UU. respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una balacera.

Dos personas resultaron heridas, incluyendo a un sospechoso, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca el sábado por la noche, según medios estadounidenses. Agentes del Servicio Secreto de EE.

UU. respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una balacera, según reportó CNN. Se efectuaron aproximadamente entre 15 y 30 disparos en la intersección de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, dijeron fuentes a la cadena. No está claro si alguno de los agentes federales que respondieron al incidente resultó herido

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

vanguardiamx /  🏆 4. in MX

Tiroteo Cerca De La Casa Blanca Dos Heridos Agentes Del Servicio Secreto Edificio De Oficinas Ejecutivas Eisenhower Presentación De Los Reporteros Cena De Corresponsales De La Casa Blanca Sospechoso

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump no irá a boda de su hijo en Bahamas; 'mi amor a EU, no me permite hacerlo', dice en medio de guerra con Irán y amenazas a CubaTrump no irá a boda de su hijo en Bahamas; 'mi amor a EU, no me permite hacerlo', dice en medio de guerra con Irán y amenazas a CubaEl mandatario considera 'importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca' este fin de semana
Read more »

Reportan Posibles Detonaciones en Inmediaciones de la Casa BlancaReportan Posibles Detonaciones en Inmediaciones de la Casa BlancaLas detonaciones habrían ocurrido en las inmediaciones del complejo presidencial, por lo que calles cercanas fueron acordonadas
Read more »

Se escuchan disparos cerca de la Casa Blanca en Washington D.C.Se escuchan disparos cerca de la Casa Blanca en Washington D.C.La zona fue evacuada y agentes del Servicio Secreto acordonaron el lugar mientras se reportaban múltiples disparos en la tarde del sábado cerca del Jardín Norte de la Casa Blanca.
Read more »

Incidente de disparos cerca de la Casa Blanca durante la presencia de Trump y VanceIncidente de disparos cerca de la Casa Blanca durante la presencia de Trump y VanceLos reporteros cubrían un evento en la Casa Blanca, cuando se produjo el incidente, y se evacuó temporalmente el área de seguridad para garantizar la protección de las personas en el lugar.
Read more »



Render Time: 2026-05-24 02:50:32