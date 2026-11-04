Tiroteo en Celaya deja daños materiales y 15 casquillos sin heridos

Un agresión armada en Celaya dejó daños materiales y 15 casquillos percutidos. La Policía Municipal y Guardia Nacional investigan el incidente nocturno sin reportar lesionados.

Una agresión armada registrada en la noche del martes generó daños materiales significativos en el cruce de la avenida Constituyentes y Antonio Plaza en Celaya. El incidente dejó al menos 15 casquillos percutidos en el lugar y afectó las cortinas de dos comercios, aunque no se reportaron personas lesionadas. Los hechos ocurrieron minutos después de las 10 de la noche, momento en el que las autoridades desplegaron operativos de vigilancia.

Localización de indicios y acordonamiento

La Policía Municipal y la Guardia Nacional reciben varias llamadas al sistema que detonaron la respuesta inmediata de los elementos. Al llegar al cruce de la avenida Constituyentes y Antonio Plaza, los uniformados localizaron varios indicios balísticos sobre la cinta asfáltica. Las autoridades acordonaron la zona de inmediato para resguardar los casquillos y permitir que las investigaciones se realizaran sin alteraciones.

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Daños en negocios y versión de los agresores

Los impactos de bala afectaron las cortinas de un negocio de productos de nutrición y de otro establecimiento aledaño en la zona. De acuerdo con versiones extraoficiales, los agresores viajaban en un vehículo cuyas características no fueron precisadas por las autoridades. La agresión ocurrió durante la noche y dejó claros impactos en los establecimientos comerciales del sector.

Procesamiento técnico por parte de la Fiscalía

Agentes de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado procesaron la escena del crimen con detalle. El equipo técnico recabó los indicios balísticos recolectados para integrar la carpeta de investigación y esclarecer el ataque sufrido por los comercios. Este procedimiento es fundamental para establecer las líneas de investigación y determinar la identidad de los responsables.

Aseguramiento de evidencia balística en Celaya

El aseguramiento de las 15 vainas percutidas es un paso clave para vincular a los presuntos autores mediante análisis forense. La presencia de la Guardia Nacional y la Policía Municipal en la zona demuestra la coordinación institucional ante la emergencia. Los daños materiales y la presencia de rastros de fuego indican una agresión directa y calculada contra la propiedad privada.

Consecuencias para el comercio local y la seguridad

El incidente afecta directamente a los propietarios de los comercios en la avenida Constituyentes y Antonio Plaza, quienes deben reparar los daños estructurales. La comunidad local espera esclarecer el caso para garantizar la seguridad en la zona. Las autoridades mantienen la vigilancia reforzada mientras avanzan con los procesos legales correspondientes a la Fiscalía General del Estado.