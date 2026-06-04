Tiroteo en ceremonia de graduación en Fairfield deja un muerto y tres heridos

Un tiroteo durante la graduación de la Escuela Secundaria Fairfield en California causó la muerte de un joven de 18 años y dejó tres heridos, entre ellos un niño de 11 años. La policía investiga sin tener sospechosos.

Un tiroteo ocurrido la noche del 3 de junio durante una ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Fairfield , en la ciudad de Fairfield , California , dejó como saldo un joven de 18 años fallecido y tres personas heridas, entre ellas un menor de 11 años.

El suceso tuvo lugar en un recinto cercano a la Escuela Secundaria Sam Yeto, también ubicada en Fairfield, una localidad de aproximadamente 122,000 habitantes cerca de Sacramento. La policía local respondió a un reporte de disparos alrededor de las 7:15 p.m., hora del Pacífico. La oficial Michelle Belyea del Departamento de Policía de Fairfield informó a los periodistas que las víctimas heridas tenían 11, 20 y 25 años, y fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento.

El joven de 18 años falleció a causa de las heridas. Las identidades de las víctimas no fueron reveladas durante la conferencia de prensa realizada esa misma noche. Belyea declaró que no había indicios de una amenaza activa para la comunidad, pero la investigación seguía en curso. Hasta el momento no se reportan sospechosos detenidos.

La alcaldesa de la vecina ciudad de Suisun, Alma Hernández, expresó su consternación por el suceso. En declaraciones a la prensa, dijo: Hoy, nuestros estudiantes y sus familias enfrentaron un evento inimaginable, uno que dejará una huella imborrable. Mientras atravesamos este momento tan doloroso, espero sinceramente que podamos unirnos para apoyar a nuestros estudiantes y a los demás, brindándoles el amor y el consuelo necesarios para la sanación.

La Escuela Secundaria Fairfield y la Escuela Secundaria Sam Yeto forman parte del Distrito Escolar Unificado de Fairfield-Suisun. El distrito escolar no emitió un comunicado inmediato, pero se espera que en los próximos días brinde apoyo psicológico a los alumnos y familias afectadas. Los tiroteos en eventos escolares han generado una creciente preocupación en Estados Unidos. Este incidente se suma a una larga lista de episodios violentos que han marcado a comunidades de todo el país.

En California, las leyes de control de armas son estrictas, pero la violencia armada sigue siendo un problema persistente. Vecinos y familiares de las víctimas se congregaron cerca del lugar de los hechos, consternados por la tragedia. La policía de Fairfield ha solicitado la colaboración ciudadana para dar con el responsable o los responsables. Se ha habilitado una línea telefónica para recibir información anónima.

Las autoridades continúan revisando grabaciones de cámaras de seguridad y entrevistando a testigos presenciales. El ambiente en la ciudad es de luto y consternación, mientras la comunidad intenta procesar lo sucedido. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre el avance de las investigaciones y el estado de salud de los heridos. La violencia sin sentido ha vuelto a golpear a una comunidad que ahora busca respuestas y justicia





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