Tiroteo en Cuautitlán Izcalli deja un muerto y un herido

Un ataque a balazos en la colonia Ejidal San Isidro, Cuautitlán Izcalli, dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada. Autoridades investigan.

La tarde de este domingo, alrededor de las 14:30 horas, se registró una balacera en la colonia Ejidal San Isidro, en el municipio de Cuautitlán Izcalli , Estado de México.

El reporte fue recibido a través de la Red Vecinal, un sistema de alerta ciudadana que permite a los vecinos comunicarse de forma directa con las autoridades de seguridad. Elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia acudieron de inmediato al lugar de los hechos, ubicado en la calle Gaviotas Jade. Al llegar, los paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos brindaron atención prehospitalaria a las víctimas.

Tras la valoración médica, se confirmó que una persona había perdido la vida debido a las heridas de bala, mientras que otra fue trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención especializada. La identidad del fallecido no ha sido revelada por las autoridades, pero se sabe que se trata de un hombre adulto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomó conocimiento del caso y desplegó a personal de la Policía de Investigación para realizar las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada y resguardada por elementos de seguridad pública, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de incidentes. Peritos de la fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron indicios balísticos y evidencias que pudieran ayudar a esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se reportan detenidos y se ignora el móvil del ataque. Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación, incluyendo la posibilidad de un ajuste de cuentas o un ataque directo. Según testigos presenciales, se escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego, lo que provocó pánico entre los residentes de la zona. Muchos de ellos se resguardaron en sus viviendas y alertaron a las autoridades a través de la Red Vecinal.

Los policías municipales llegaron en menos de cinco minutos, pero para entonces los agresores ya habían huido del lugar. Los vecinos describieron a los sospechosos como dos hombres que viajaban a bordo de un vehículo de color oscuro, aunque no pudieron proporcionar más detalles debido a la rapidez de los hechos.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos informó que el herido, cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra en estado de salud reservado y está siendo atendido en un hospital de la región. Se espera que en las próximas horas las autoridades puedan obtener su testimonio para avanzar en las investigaciones. Por su parte, la FGJEM ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli reiteró su compromiso de atender de manera oportuna los reportes ciudadanos y mantener la coordinación con las instancias competentes para preservar la seguridad en el municipio. Asimismo, hizo un llamado a la población para que, en caso de tener información relevante sobre el incidente, la reporte a las autoridades de manera anónima a través de los números de emergencia.

Este hecho se suma a otros episodios de violencia que han ocurrido en la región, donde la presencia de grupos delictivos y el tráfico de armas han generado un clima de inseguridad entre los residentes. Vecinos de la colonia Ejidal San Isidro manifestaron su preocupación por la escalada de violencia y exigieron mayores patrullajes y acciones preventivas por parte de las autoridades locales y estatales. La investigación continúa para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

Este suceso ocurre en un contexto de incremento de la violencia en el Estado de México, que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró un aumento del 12% en homicidios dolosos durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Organizaciones civiles han señalado que la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y la insuficiencia de recursos para las policías locales son factores que contribuyen a la inseguridad.

En Cuautitlán Izcalli, los habitantes han denunciado la presencia de grupos delictivos dedicados al narcomenudeo y la extorsión, lo que ha generado un ambiente de temor. Las autoridades municipales aseguran que están implementando estrategias de prevención y operativos conjuntos con la policía estatal y federal para recuperar la tranquilidad en las colonias más conflictivas





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