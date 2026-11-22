Un tiroteo en una multitudinaria fiesta en Strathmore, California, deja varios heridos y activa una investigación criminal por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Tulare.

Una multitudinaria fiesta en Strathmore, California, Estados Unidos de América (EUA), concluyó este sábado con un violento tiroteo que dejó múltiples personas lesionadas y disparó una investigación criminal inmediata. Los hechos se registraron en el área de Road 256, donde agentes del condado respondieron a disturbios armados durante la celebración.

Detalles del incidente en Strathmore

Poco antes de las 7:40 de la tarde, hora local, agentes de la TCSO (Tulare County Sheriff's Office) atendieron un reporte urgente sobre un tiroteo ocurrido durante una fiesta. La Oficina del Sheriff del Condado de Tulare confirmó que la respuesta policial fue rápida ante la gravedad de la situación reportada por testigos y participantes del evento.

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Acción de la policía y heridos

Cuando los agentes llegaron al lugar de la fiesta, auxiliaron a varias personas que habían recibido disparos durante el tiroteo. Las autoridades encontraron a múltiples individuos en estado de shock y con heridas que requirieron atención médica inmediata en la escena del crimen.

Respuesta médica y transporte

También llegaron ambulancias y trasladaron a algunas de las víctimas a hospitales locales, mientras que otras llegaron por sus propios medios en vehículos particulares. La saturación de los servicios de emergencia se evidenció con el flujo constante de pacientes siendo atendidos por personal médico de emergencia.

Situación del sospechoso y complejo

Según los primeros reportes iniciales, el tiroteo también involucró una situación donde dos agentes de seguridad fueron heridos de bala por una persona que se atrincheró en un apartamento del complejo Co-Op City, en el Bonx. Esta variante de los hechos ha añadido complejidad a la respuesta de las fuerzas del orden en la zona residencial adyacente al evento.

Investigación y cifras actualizadas

Hasta ahora, las autoridades no se ha dado a conocer el número total de víctimas, manteniendo la información reservada mientras se confirma la identidad de los afectados y se recopila evidencia física. Ya se investigan los hechos con prioridad alta para identificar al autor intelectual y material de los disparos, asegurando la seguridad de la comunidad de Strathmore.