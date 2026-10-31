Tiroteo en Solano Town Center de Fairfield deja un muerto y seis heridos

Un tiroteo en la tienda Spirit Halloween del Solano Town Center en Fairfield, California, dejó una persona muerta y seis heridas, tres en estado crítico. La policía busca al sospechoso.

Un tiroteo registrado la noche del viernes en el centro comercial Solano Town Center, en la ciudad de Fairfield, California, dejó una persona muerta y seis personas heridas, según informó la Policía de Fairfield a través de sus redes sociales. El cuerpo policiaco detalló que alrededor de las 20:30 horas recibió una alerta por disparos dentro de la tienda Spirit Halloween, ubicada dentro del complejo comercial.

De acuerdo con el reporte oficial, las lesiones provocadas por arma de fuego causaron la muerte de una persona, mientras que otras seis fueron trasladadas a hospitales cercanos. Tres de las víctimas se encontraban en estado crítico tras el ataque.

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La Policía de Fairfield indicó que no contaba con más información sobre la identidad de las víctimas en ese momento y expresó que sus pensamientos y oraciones estaban con las familias de las personas afectadas por este trágico incidente.

Investigación del tiroteo en Fairfield

El cuerpo policiaco señaló que los investigadores estaban hablando con testigos y trabajando en la identificación del sospechoso responsable de este horrible tiroteo. Hasta el momento del reporte, no se conocían los motivos del incidente ni se había confirmado si actuó un solo agresor.

Algunos medios locales apuntaron que no se descarta la posibilidad de que en el lugar hubiera más de un tirador, aunque las autoridades no confirmaron esa hipótesis. La investigación continúa en desarrollo mientras se recaban testimonios y evidencias en el centro comercial.

La Patrulla de Caminos de California apoyó a la Policía de Fairfield para controlar el tránsito en los alrededores del centro comercial Solano Town Center. Por su parte, la Policía de Suisun City brindó apoyo inmediato al tratarse de una ciudad colindante con la urbe donde ocurrió el tiroteo.

Apoyo de Suisun City y reacciones

La alcaldesa de Suisun City, Alma Hernández, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Dijo que el Departamento de la Policía de Suisun City colabora con las investigaciones y el rastreo del tirador, y expresó que sus pensamientos estaban con la Ciudad de Fairfield esa noche.

Hernández pidió a la comunidad de Suisun City mantenerse alerta y utilizar fuentes oficiales para obtener más información sobre el caso. La colaboración entre corporaciones vecinas se activó de inmediato por la cercanía entre ambas ciudades del condado de Solano.

En la publicación hecha por la Policía de Fairfield, algunas personas compartieron sus testimonios y señalaron que en el lugar había muchas personas, incluidos niños, cuando comenzó el tiroteo. En la mayoría de los comentarios se destacó que nunca habían visto tantas patrullas y policías como la noche del viernes.

Testimonios y contexto del incidente

Una usuaria identificada como @amor1bello escribió que fue definitivamente una experiencia traumática para sus hijos y para ella, y pidió que Dios bendijera a las familias que también estaban allí. Además, subió un video en sus historias de Instagram a las afueras de la tienda Spirit Halloween.

El Solano Town Center es un centro comercial ubicado en Fairfield, una ciudad del condado de Solano en el estado de California. La tienda Spirit Halloween, donde se originó la alerta policial, opera de forma temporal durante la temporada de Halloween en distintos locales comerciales de Estados Unidos.

Las autoridades no han confirmado el número de disparos ni el tipo de arma utilizada en el ataque. Tampoco se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso, mientras la Policía de Fairfield mantiene abierta la investigación y solicita la colaboración de la comunidad para identificar al responsable.

La noche del viernes, la movilización policial se extendió por los alrededores del centro comercial, con presencia de patrullas de Fairfield y el apoyo de corporaciones vecinas. Los servicios de emergencia trasladaron a las seis personas heridas a hospitales cercanos, donde tres de ellas permanecían en estado crítico.