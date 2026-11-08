Tiroteo en Tlajomulco: Familia de Miguel Ángel Almaraz herida en carretera

Una familia, vinculada al alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, fue herida por fuego de arma blanca en Tlajomulco. La Fiscalía de Jalisco investiga el atentado.

Una mujer, un hombre y un menor de edad resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego durante un ataque vehicular en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El incidente ocurrió cuando los afectados circulaban a bordo de una camioneta por la carretera Guadalajara-Morelia.

Sujetos encapuchados y fuertemente armados interceptaron al vehículo de la familia, quien fue atacada sin previo aviso. Las víctimas lograron trasladarse por sus propios medios a un hospital privado ubicado en el cruce de las calles Vicente Trigo y Ávila Camacho, en la colonia Santa Cruz de las Flores.

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En este centro de salud, los tres integrantes de la familia recibieron atención médica inmediata. Las autoridades municipales y estatales aseguraron el perímetro donde quedó abandonado el vehículo utilizado por los agresores para iniciar las diligencias correspondientes.

Motivos del ataque a la familia Almaraz

Según la versión oficial de los afectados, los agresores viajaban en una camioneta blanca con vidrios polarizados e intentaron cerrarles el paso en la vía pública. Al no lograr detener su circulación, los sujetos abrieron fuego hacia el auto de la familia.

El objetivo principal de la investigación es vincular este ataque con la figura de Miguel Ángel Almaraz, quien se desempeña como alcalde de Río Bravo. Se activó un operativo especial por la presunta desaparición de este funcionario, lo que sugiere que el crimen podría estar relacionado con su cargo o persona.

Las autoridades confirmaron que el estado de salud de los tres lesionados es reservado. Hasta el momento, no se han dado a conocer sus edades exactas, aunque se sabe que uno de ellos es un menor de edad. Se desconoce si los miembros heridos son familiares directos o allegados del edil.

Investigación de la Fiscalía de Jalisco

Elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco fueron requeridos de manera urgente para garantizar la escena del crimen y asegurar posibles indicios físicos. Su labor incluye recolectar pruebas balísticas y testimonios para iniciar las investigaciones penales correspondientes.

Las autoridades se enfocan en tratar de localizar a los presuntos responsables del tiroteo, quienes habrían escapado con rumbo desconocido tras cometer los hechos. Se espera que los análisis forenses proporcionen más detalles sobre la identidad y los móviles de los atacantes.

Este incidente refuerza la alerta por seguridad en la región, especialmente ante la vinculación con Miguel Ángel Almaraz. La Fiscalía mantendrá al margen los detalles médicos por privacidad, pero asegurará que el caso reciba la máxima prioridad legal.

Implicaciones para Río Bravo y Tlajomulco

El municipio de Río Bravo, encabezado por Miguel Ángel Almaraz, enfrenta presiones por la violencia que afecta a su entorno familiar. Este tipo de agresiones en zonas como Tlajomulco evidencia la movilidad de los grupos delictivos en el estado de Jalisco.

La comunidad de Santa Cruz de las Flores, donde la familia buscó auxilio, se encuentra bajo escrutinio público. La rapidez de la respuesta del sistema de salud permitió salvar la vida de los lesionados, aunque las secuelas físicas y psicológicas podrían ser prolongadas.

Mientras tanto, la carretera Guadalajara-Morelia sigue siendo un punto crítico para la delincuencia organizada. Las autoridades piden a la ciudadanía colaboracionen proporcionando información sobre la camioneta blanca o los sujetos encapuchados mencionados por los sobrevivientes.