Violencia en Guasave, Sinaloa, durante operativo militar genera tiroteos y quema de vehículos. Suspensión de evento deportivo y aviso de emergencia a la ciudadanía local.

Una intensa ola de violencia sacudió la noche de este viernes en el municipio de Guasave, ubicado en el estado mexicano de Sinaloa. Las autoridades confirmaron la presencia de balaceras y la quema de vehículos tras un operativo de seguridad llevado a cabo por las Fuerzas Especiales del Ejército en la zona. Estos incidentes ocurrieron inmediatamente después de que los elementos federales iniciaran una búsqueda de un objetivo prioritario en el territorio municipal.

Detalles del enfrentamiento armado

La Policía del Estado reportó que el incidente comenzó con el despliegue de elementos de fuerzas federales en Guasave. Durante la ejecución de la labor policial y militar, los agentes fueron agredidos por civiles armados. Esta confrontación directa derivó en el uso de armas de fuego, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo completo para restablecer el orden público y proteger a la población civil presente en la zona.

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Confirmación oficial de agresión

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó los hechos a través de sus redes sociales. La dependencia informó oficialmente que se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave. Este comunicado oficial busca esclarecer el origen de la violencia y dejar constancia de que el objetivo inicial era la captura de un sujeto considerado una prioridad para las fuerzas del orden.

Impacto en el comercio y la ciudadanía

Los efectos de la confrontación fueron inmediatos y abarcaron distintos sectores del municipio. Se reportaron múltiples balaceras y vehículos incendiados, además del sobrevuelo constante de helicópteros militares durante la noche del viernes. Ante esta situación de riesgo, el Ayuntamiento de Guasave emitió una orden directa solicitando a la ciudadanía evitar salir de sus domicilios por motivos de seguridad. El gobierno municipal instó a la población a mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales.

Suspensión del evento deportivo

La violencia alteró los planes de la comunidad local, interrumpiendo actividades de normalidad. El juego de béisbol programado en el estadio de los Algodoneros fue suspendido temporalmente tras registrarse los hechos de violencia en los alrededores. Los aficionados presentes en el lugar corrieron a resguardarse al interior del inmueble deportivo tras escuchar los fuertes estruendos de la balacera en la zona.

Actualmente, las fuerzas del orden continúan monitoreando la situación en Guasave para garantizar la seguridad de los residentes y visitantes. Las autoridades esperan que la calma regrese una vez que se despejen las áreas afectadas y se resuelva el objetivo inicial de la búsqueda. La comunidad espera que la noche transcurra sin nuevos incidentes graves.