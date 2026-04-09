Tlen Huicani Maderas ofrece concierto gratuito en Xalapa

El ensamble Tlen Huicani Maderas, de la Universidad Veracruzana, presentará un concierto gratuito titulado 'Maderas que cantan con voz alegre' en Xalapa el 23 de abril.

Tlen Huicani Maderas , el ensamble musical derivado del emblemático grupo artístico de la Universidad Veracruzana , especializado en la interpretación de la música tradicional que define la identidad del estado, anuncia con entusiasmo una presentación completamente gratuita. Este evento, programado para la última semana de abril, se enmarca en la extensa cartelera de eventos culturales sin costo promovidos por la dirección de Difusión Cultural de la UV en Xalapa .

El concierto, cuyo título evoca la alegría y la vitalidad de la música: 'Maderas que cantan con voz alegre', está fijado para el jueves 23 de abril. La cita tendrá lugar en la Sala Anexa del centro cultural Tlaqná, un espacio universitario dedicado a la difusión de la música y diversas expresiones artísticas. La hora de inicio es a las 19:00 horas. Esta presentación, al igual que la mayoría de las actividades auspiciadas por esta dependencia universitaria, es de acceso libre y busca acercar el arte a la mayor cantidad de personas posible. Esta iniciativa se suma a las actuaciones de otros grupos artísticos de la UV, quienes, en conjunto, ofrecen una programación cultural variada y enriquecedora que impregna de música todo el mes de abril. Tlen Huicani Maderas extiende una invitación a no perderse esta experiencia musical gratuita, donde los instrumentos tradicionales como la marimba y las guitarras, entre otros, serán los protagonistas a través del concierto 'Maderas que cantan con voz alegre'. Anote en su agenda el jueves 23 de abril a las 19:00 horas.\El evento representa una excelente oportunidad para disfrutar de la maestría musical de Tlen Huicani Maderas, un ensamble que ha dedicado años a preservar y difundir las raíces musicales de Veracruz. La elección de la Sala Anexa del centro cultural Tlaqná, un espacio reconocido por su acústica y ambiente propicio para la música, asegura una experiencia sonora de alta calidad. El concierto 'Maderas que cantan con voz alegre' promete ser un viaje a través de los sonidos y ritmos que han marcado la historia y la cultura de Veracruz. La presentación gratuita es un claro ejemplo del compromiso de la Universidad Veracruzana con la difusión cultural y el acceso al arte para todos los sectores de la sociedad. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por enriquecer la vida cultural de Xalapa y fomentar el interés por las artes en la comunidad universitaria y el público en general. La oportunidad de disfrutar de la música de Tlen Huicani Maderas sin costo es un regalo para los amantes de la música y una invitación a descubrir la riqueza del patrimonio musical veracruzano. La presentación de Tlen Huicani Maderas, además de su valor artístico, tiene una importante dimensión social al ofrecer una alternativa de entretenimiento accesible y de calidad para todos.\La presentación de Tlen Huicani Maderas en Xalapa es un evento cultural de gran relevancia para la comunidad. La elección del nombre 'Maderas que cantan con voz alegre' es muy acertada, ya que evoca la calidez y la sonoridad de los instrumentos de madera que caracterizan a este ensamble. El concierto ofrecerá una muestra representativa del repertorio de Tlen Huicani Maderas, incluyendo piezas tradicionales y arreglos originales. La iniciativa de ofrecer este concierto de forma gratuita es especialmente valiosa, ya que permite a un público más amplio disfrutar de la música y la cultura veracruzana. Es importante destacar el papel de la Universidad Veracruzana en la promoción del arte y la cultura, y este concierto es un ejemplo de su compromiso con la sociedad. El concierto se realizará en un espacio adecuado como la Sala Anexa del centro cultural Tlaqná. Esta sala, con su excelente acústica, garantiza una experiencia auditiva de alta calidad. El evento es una excelente oportunidad para disfrutar de la música, conocer el trabajo de Tlen Huicani Maderas y celebrar la cultura veracruzana. El ensamble está compuesto por talentosos músicos que han dedicado su vida a preservar y difundir el patrimonio musical de Veracruz. Asistir a este concierto es una excelente forma de apoyar el arte y la cultura local. No pierda la oportunidad de disfrutar de esta experiencia musical única. Recuerde agendar el jueves 23 de abril a las 19:00 horas. Tlen Huicani Maderas, 'Maderas que cantan con voz alegre'





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