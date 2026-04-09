Toluca Aplasta al LA Galaxy: Victoria 4-2 en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf

El Toluca se impone al LA Galaxy en un emocionante partido de ida, marcando 4 goles y mostrando un desempeño ofensivo dominante en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Paulinho fue la figura del encuentro.

Los Diablos Rojos, el Toluca , demostraron su poderío ofensivo en el Estadio Nemesio Diez , venciendo al LA Galaxy con un marcador de 4-2 en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf . El equipo, bajo la dirección de Antonio Mohamed, presentó un juego con altibajos, pero con destellos de brillantez que le permitieron tomar una ventaja considerable para la vuelta.

Desde los primeros minutos, Toluca dejó claro su intención de dominar el encuentro, materializando su superioridad en el marcador gracias a jugadas tácticas y la habilidad individual de sus jugadores. El partido, aunque con momentos de incertidumbre, culminó con una victoria contundente que acerca al equipo a la siguiente fase del torneo continental. \El primer gol llegó temprano, al minuto 10, con una jugada magistral que involucró un pase largo desde la defensa, habilitando al mediocampista Nico Castro, quien controló y definió con precisión para el 1-0. La conexión defensiva-ofensiva fue clave en esta anotación, demostrando la capacidad del equipo para adaptarse y sorprender al rival. Antes del descanso, Helinho orquestó una brillante jugada que culminó con un pase a Jesús Angulo, quien a su vez asistió a Paulinho para el 2-0. Este gol consolidó la ventaja de Toluca y reflejó la efectividad del ataque. Sin embargo, la primera mitad también trajo consigo un contratiempo: la lesión de Federico Pereira, lo que obligó a realizar un cambio táctico. El partido se mantuvo disputado, con el LA Galaxy mostrando signos de reacción en el segundo tiempo. \El segundo tiempo fue una montaña rusa de emociones. El Galaxy descontó gracias a Gabriel Pec, quien aprovechó un error defensivo para marcar el 2-1, avivando las esperanzas del equipo visitante. Sin embargo, la respuesta de Toluca fue inmediata. Paulinho, nuevamente, se convirtió en el héroe al aprovechar un rebote y anotar el 3-1, manteniendo la ventaja. La emoción no cesó, ya que Marco Reus acortó distancias con el 3-2, poniendo a prueba la resistencia de los Diablos. Finalmente, en una jugada llena de suspense, un error defensivo del Galaxy le dio a Paulinho la oportunidad de sellar su triplete y asegurar la victoria con el 4-2 definitivo. Este resultado, producto de un trabajo en equipo y la capacidad de reaccionar ante la adversidad, deja a Toluca en una posición favorable para la vuelta, con la eliminatoria prácticamente encaminada





mediotiempo / 🏆 20. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Toluca LA Galaxy Concacaf Champions Cup Paulinho Fútbol Cuartos De Final Nemesio Diez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Antonio Mohamed asume el papel de favorito de Toluca ante Galaxy: 'Es nuestro ADN'Antonio Mohamed, no le teme a la etiqueta de favoritos que les han colocado en la serie de cuartos de final en Concacaf ante el Galaxy de Los Ángeles

Read more »

Toluca vs. LA Galaxy: horario y dónde ver la ida de Cuartos de Final de Concacaf Champions CupPrácticamente seis meses después de perder un título, el club angelino se mete al ‘infierno’ para tomar revancha deportiva ante los Diablos Rojos.

Read more »

EN VIVO - Ida de Cuartos de Final - Concacaf Champions CupToluca vs LA Galaxy - EN VIVO - Ida de Cuartos de Final - Concacaf Champions Cup

Read more »

Los mejores momios del Toluca vs LA Galaxy en la Champions CupLos equipos se enfrentarán en un duelo Caliente correspondiente a los Cuartos de Final.

Read more »

Toluca vs LA Galaxy EN VIVO: Cuartos de Final Concacaf Champions Cup 2026Sigue el minuto a minuto del partido entre Toluca y LA Galaxy en los cuartos de final de la Concachampions. El Toluca busca avanzar a semifinales, mientras intenta mejorar su desempeño en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Read more »

Faitelson Elogia a Mohamed y Detalles del Toluca vs LA Galaxy en ConcachampionsAnálisis de Faitelson sobre Antonio Mohamed y detalles sobre el partido de Concachampions entre Toluca y LA Galaxy, incluyendo horarios, lugar, y opciones de transmisión.

Read more »