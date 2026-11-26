El Toluca confirma la salida de Antonio Mohamed al finalizar la temporada y comienza a buscar un estratega con experiencia en la Liga MX para dirigir el Clausura 2027.

El Club Deportivo Toluca ha confirmado que se despedirá del entrenador Antonio Mohamed al concluir la temporada actual, marcando el fin de una etapa exitosa para el equipo. La directiva de los Diablos Rojos ha iniciado de manera inmediata el proceso para buscar a su reemplazo, priorizando a un estratega con experiencia comprobada en la Liga MX. Aunque no se ha designado un sucesor oficial, las expectativas giran en torno a perfiles que conozcan las dinámicas del fútbol mexicano.

Salida de Mohamed tras seis títulos conseguidos

Antonio Mohamed dirigirá su último partido como técnico del Toluca al finalizar la campaña, dejando un legado de seis títulos conquistados durante su mandato de dos años. El estratega argentino es considerado uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente de la Liga MX, habiendo logrado el campeonato con la mayoría de los equipos que ha dirigido, exceptuando los Pumas. Su estadística personal con los Diablos Rojos es contundente: ha dirigido un total de 102 compromisos oficiales.

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El balance técnico de Mohamed incluye 48 victorias, 23 empates y 21 derrotas, lo que refleja una estabilidad y eficacia notables. Además de los resultados en la tabla, el técnico logró devolver al Toluca una competitividad y un estilo de juego que el club del Estado de México no mostraba desde hacía varios años. Esta transformación institucional es clave para entender el peso de su partida en el club.

Calendario intenso: Apertura 2026 y Copa Intercontinental

A pesar de la confirmación de su salida, el Toluca cuenta con dos torneos importantes por delante bajo la dirección de Mohamed. El equipo tiene la oportunidad de alcanzar la final del Apertura 2026, buscando así levantar su séptimo título con este entrenador. Paralelamente, la participación en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 se ha vuelto un objetivo tangible y desafiante para la directiva.

La participación del Toluca en la Copa Intercontinental comienza el miércoles 9 de diciembre de 2026. El primer choque del club se disputará en el contexto del Derbi de las Américas contra el campeón de la Copa Libertadores. Este enfrentamiento marca el inicio de un torneo de alto nivel donde el Toluca podría enfrentarse en la final al París Saint-Germain, un escenario que la gerencia deportiva reconoce como considerablemente complicado.

Procesos de renovación y Clausura 2027

Con la partida de Mohamed, el Toluca se enfrenta a un cambio de estructura táctica significativo. La selección del nuevo técnico para dirigir el Clausura 2027 determinará cómo el plantel se adaptará a un nuevo estilo de juego. La directiva busca mantener el nivel competitivo alcanzado en los últimos dos años, lo que implica una búsqueda cuidadosa de perfiles que puedan gestionar la presión de ganar títulos en un entorno altamente exigente.

La decisión final sobre el reemplazo de Antonio Mohamed definirá el rumbo del club para la próxima mitad de temporada. Mientras tanto, el foco se mantiene en completar la temporada actual con el mayor número de trofeos posible, aprovechando la experiencia del técnico argentino para cerrar la etapa actual con broche de oro antes de iniciar la nueva dirección deportiva.