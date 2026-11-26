Antonio Mohamed lloró al salir del Toluca tras su etapa como técnico. La Liga MX Apertura 2026 confirma la Liguilla con cruces definidos para la fase final.

El Deportivo Toluca se despidió de su entrenador Antonio Mohamed con una emotiva ceremonia que marcó el cierre oficial de su etapa en el banquillo de los Diablos Rojos del Futuro. Mohamed, quien asumió la dirección técnica del equipo mexiquense, mostró un desbordamiento de emociones incontrolables durante el momento de la despedida oficial ante la prensa y los aficionados.

Despedida emotiva del técnico argentino

El entrenador argentino estuvo al borde de las lágrimas durante un momento muy emotivo que marcó el cierre de su etapa con el cuadro de Toluca. La escena capturó la intensidad de los sentimientos acumulados a lo largo de su mandato, reflejando el peso de la responsabilidad y la conexión con el club.

Also read Horario y dónde ver Toluca vs. Atlas: Cuartos de Final de la Liguilla Apertura 2026

Esta despedida no fue solo un ritual protocolar, sino un acto que resaltó la carga emocional que conlleva el manejo de un equipo de la talla del Deportivo Toluca. Mohamed dejó una huella significativa en la institución, y su salida fue marcada por la visibilidad de su sentimiento.

Definición de la Liguilla Apertura 2026

La Liga MX Apertura 2026 ha confirmado definitivamente los cruces para la fase de eliminatorias, conocida popularmente como la Liguilla. Con la conclusión de la fase regular, se establecieron los enfrentamientos directos que definirán a los clasificados a la siguiente ronda del torneo mexicano.

Entre los cruces confirmados se encuentra el enfrentamiento entre el Atlas y el Toluca, correspondiente a los Cuartos de Final. Este partido promete ser una prueba dura para el equipo que busca mantener su aspiración de título en la edición actual del campeonato nacional.

Asimismo, se definieron las fechas y horarios para la disputa de estos partidos cruciales. Los aficionados tienen la oportunidad de visualizar los encuentros a través de diversas plataformas, con opciones específicas para espectadores en México y Estados Unidos, garantizando el acceso al fútbol mexicano de alta competencia.

Posición de Keylor Navas y contexto competitivo

En el ámbito de los porteros y la competencia general, Keylor Navas declaró públicamente que no se puede estar feliz si no se gana, enfatizando la exigencia de resultados en el fútbol moderno. Esta postura refleja la mentalidad de ganador que se espera de los clubes que buscan la estabilidad y el éxito continuo.

El historial de enfrentamientos en la Liguilla del Apertura 2026 incluye series ganadas, antecedentes y cuentas pendientes entre los ocho equipos clasificados. Este contexto histórico añade una capa extra de narrativa a los partidos, ya que los equipos buscan redimir derrotas previas o consolidar su hegemonía.

Tras la victoria y el liderato de Chivas frente a Cruz Azul, quedaron confirmados los encuentros restantes para la fase final. Esta victoria fue determinante para que Chivas asegurara su posición en la tabla de posiciones y definió el escenario competitivo para las demás escuadras en la búsqueda del boleto a semifinales.