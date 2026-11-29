Deportivo Toluca derrotó a Atlas 2-1 en el Estadio Jalisco y clasificó a las Semifinales del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Deportivo Toluca aseguró su pase a las Semifinales del torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras vencer 2-1 a Atlas Fútbol Club en el Estadio Jalisco. El equipo mexiquense superó la ventaja global de 0-2 que el equipo local mantenía desde el partido de ida celebrado el miércoles anterior. Este triunfo cierra una eliminatoria de Cuartos de Final definida por la contundencia ofensiva de los Diablos Rojos.

Goles que definieron la clasificación del equipo de Toluca

El encuentro comenzó con sorpresas para el público local cuando Atlas aprovechó un penal convertido por Aldo Rocha en el minuto 17. Sin embargo, la dinámica cambió rápidamente cuando una gran jugada culminada por Monzón permitió a la salida de García colocar el esférico en la red, cerrando el marcador parcial 2-0 a favor de la Academia. Este resultado puso presión inmediata sobre el equipo visitante.

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La presión se mantuvo durante la mayor parte del segundo tiempo hasta que Deportivo Toluca encontró el empate vía penal. Alexis Vega, símbolo del equipo rojo, anotó en el minuto 77 el gol del 2-1. Con este resultado, los mexiquenses cumplieron su objetivo fundamental de superar la desventaja inicial y aseguraron su lugar en la antesala de la gran final del torneo nacional.

Estrategia táctica y necesidad de diferencia de goles

Azul de Atlas llegó al partido con la responsabilidad de revertir la serie, ya que necesitaba ganar por dos goles o más para empatar el global y avanzar por su mejor posición en la tabla general. La directiva y cuerpo técnico del equipo local asumieron que debían iniciar el encuentro con una actitud agresiva para buscar la clasificación inmediata sin depender de resultados externos.

Para Deportivo Toluca, la estrategia fue más conservadora pero efectiva. El equipo de Toluca necesitaba únicamente ganar por cualquier marcador para avanzar. Un empate a cero o a un gol también habría sido suficiente para clasificar. Mohamed, estratega de los escarlatas, gestionó los minutos finales para proteger la ventaja y evitar sorpresas en el cierre del encuentro oficial.

Próximos rivales y definición de las Semifinales

Con esta victoria, Deportivo Toluca espera conocer a su rival para la siguiente ronda. Los candidatos a enfrentarlos son Pachuca o Chivas, equipos que disputan sus propias eliminatorias en el mismo torneo. La definición de estos cruces se resolverá la noche del domingo, dejando una expectativa alta para la jornada de cuartos de final restantes.

Los Rojinegros del Atlas, aunque eliminados, dejaron constancia de su esfuerzo en casa ante la hinchada del Estadio Jalisco. El marcador final del partido de vuelta confirmó la superioridad ofensiva del equipo de Toluca en el global. Ahora, el calendario de la Liga MX se centra en las definiciones restantes para armar el cuadro de las Semifinales.