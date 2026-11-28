El Toluca busca contratar a André Jardine con 4 millones anuales. La directiva diablo rojo negocia con el técnico brasileño tras la decisión de Antonio Mohamed.

El Toluca ha iniciado un proceso activo para encontrar al sucesor de Antonio Mohamed, quien confirmó que dejará el cargo al finalizar su participación en el Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA. La directiva de los Diablos Rojos ya está en búsqueda de un nuevo estratega y muestra una preferencia clara por André Jardine, buscando repatriarlo a la Liga MX debido a su experiencia previa en el país.

Detalles de la Negociación con André Jardine

La propuesta económica del Toluca incluye un salario anual de 4 millones de dólares para el técnico brasileño, una cifra que iguala lo que actualmente percibe en el Shabab Al-Ahli de los Emiratos Árabes Unidos. El club del Estado de México tiene la necesidad de igualar o superar la oferta actual de Jardine, quien mantiene un contrato vigente hasta junio de 2027. Esta medida busca asegurar la llegada de un entrenador listo para el arranque del próximo torneo y cerrar la plaza antes de que inicie la siguiente temporada competitiva.

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Dentro de las instalaciones del Toluca, la directividad ha elaborado una lista de entrenadores que captan su atención, donde destacan los nombres de Diego Alonso, Vicente Sánchez y André Jardine. Sin embargo, el currículum profesional del brasileño es el que más convence a los altos mandos del club. Aunque la competencia por sus servicios no es sencilla, ya que el Tigres también ha mostrado interés oficial, la fuerte propuesta económica del Toluca podría inclinar la balanza a su favor.

Experiencia Histórica de André Jardine en México

La directiva valora profundamente la trayectoria de André Jardine, quien se convirtió en un entrenador histórico al dirigir al América y conseguir un tricampeonato, además de los títulos de Campeones Cup, Campeón de Campeones y Supercopa MX. En aquella etapa, cuando el brasileño residía en Coapa, su remuneración anual era de 1.7 millones de dólares. La nueva oferta del Toluca representa más del doble de esa cantidad histórica, lo que indica un cambio significativo en la estructura salarial para captar su talento.

Los altos mandos del conjunto diablo rojo ya han iniciado los primeros contactos a través del representante de André Jardine. El objetivo es conocer su entorno personal y profesional, así como verificar si existe un interés genuino por regresar a la Liga MX para vivir una tercera etapa en el futbol mexicano. Este retorno se daría después de su paso previo por los bancos del San Luis y el América, sumando una experiencia valiosa para el proyecto deportivo de los Diablos Rojos.

Impacto en la Dirección Técnica del Toluca

La salida de Antonio Mohamed deja un vacío inmediato en la gestión deportiva del equipo, lo que impulsa la urgencia de cerrar los acuerdos con los candidatos finales. La decisión de no renovar el contrato actual se vincula directamente con el fin de su ciclo en el Apertura 2026 y los compromisos internacionales con la Copa Intercontinental. El club busca estabilizar la dirección técnica lo antes posible para garantizar una transición ordenada.

El proceso de selección refleja la ambición del Toluca por contar con figuras de alto nivel en el banquillo. La combinación de una oferta financiera competitiva y la necesidad de experiencia local posiciona a André Jardine como el principal candidato. El club espera que estos negociaciones se resuelvan en el corto plazo para evitar la incertidumbre deportiva durante la temporada 2026.