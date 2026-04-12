Toluca vs. Atlético de San Luis: Duelo de Contrastes en la Jornada 14 de la Liga MX

El Estadio Nemesio Diez será el escenario del enfrentamiento entre Toluca y Atlético de San Luis este domingo 12 de abril, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026. Toluca, con 26 puntos, busca recuperarse tras una derrota, mientras que Atlético de San Luis, con 14 puntos, llega motivado por su reciente victoria. El partido promete emociones y un análisis detallado de horario y canales de transmisión.

El Estadio Nemesio Diez se prepara para recibir un emocionante encuentro este domingo 12 de abril, cuando el Deportivo Toluca se enfrente al Atlético de San Luis en un duelo correspondiente a la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido promete ser un choque de contrastes, con Toluca buscando recuperar terreno y el Atlético de San Luis buscando consolidar su posición en la tabla.

El conjunto local, Toluca, llega al encuentro con una situación peculiar, habiendo sumado 26 puntos en lo que va del torneo, producto de siete victorias, cinco empates y una sola derrota, esta última sufrida en calidad de visitante ante el Querétaro, un equipo que ha tenido una temporada irregular. Esta derrota inesperada ha generado algunas dudas en el rendimiento del equipo, lo que añade un elemento de presión para el partido en casa, donde buscarán recuperar la senda del triunfo y demostrar su potencial. La afición espera una reacción positiva de su equipo, y el entrenador seguramente ha trabajado intensamente para corregir los errores y motivar a sus jugadores





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