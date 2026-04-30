Toluca y LAFC empatan en un partido lleno de polémica y emociones

Los Diablos Rojos de Toluca y el LAFC de la MLS empataron 1-1 en un partido lleno de polémica debido a las intervenciones del VAR. Toluca, que tuvo una clara oportunidad en el primer tiempo, logró el empate con un gol de Ricardo 'Canelo' Angulo, pero ahora se enfrenta a una situación complicada en el partido de vuelta.

En un partido intenso y lleno de emociones, los Diablos Rojos de Toluca tuvieron una clara oportunidad para adelantarse en el primer tiempo, pero no lograron concretarla.

El LAFC, por su parte, se adelantó en el marcador con un gol de Timothy Tillman, aunque posteriormente vieron como el VAR anuló un segundo tanto debido a un fuera de juego casi imperceptible de su delantero. La jugada surgió desde la derecha con un centro de Sergi Palencia, que llegó al área pero no pudo ser controlada por Heung-min Son, quien de manera irónica dejó el balón de cara a portería para que otro jugador la mandara al fondo de la red.

Posteriormente, Schaffelburg logró marcar el segundo gol, pero nuevamente el VAR intervino para anularlo por una posición adelantada. En la segunda parte, Toluca logró el empate con un gol de Ricardo 'Canelo' Angulo, quien recibió un pase de Marcel y con un potente remate al poste más lejano igualó el marcador. El partido se mantuvo equilibrado, con ambos equipos buscando el triunfo, pero finalmente terminó 1-1.

Toluca ahora se enfrenta a una situación complicada, ya que debe ganar en el partido de vuelta en La Bombonera para avanzar a la siguiente fase. Un empate global con su gol en Los Ángeles les bastaría, pero si el LAFC marca dos o más goles en el Edomex, los Diablos Rojos tendrían que vencer por dos goles de diferencia para clasificar





FOXSportsMX / 🏆 42. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Toluca LAFC VAR Ricardo Angulo MLS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lloris elogia la Champions Cup previo al duelo entre LAFC y TolucaEl portero aseguró que el cuadro angelino busca consolidarse como el mejor de Norteamérica.

Read more »

LAFC vs. Toluca: Horario y dónde ver el juego de la Concacaf Champions CupEl cuadro angelino y los Diablos Rojos se miden en el encuentro de Ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Read more »

LAFC vs Toluca: a qué hora y dónde ver en vivo la Semifinal de Ida de hoyEste miércoles, los Diablos del Toluca se medirán al LAFC de la MLS de Estados Unidos

Read more »

LAFC vs Toluca Hoy: Horario y Alineaciones de la Ida de Semifinales en Concachampions 2025Noticias de México y el mundo

Read more »

Alineaciones CONFIRMADAS del LAFC vs Toluca partido de ida de las semifinales de la Concachampions 2026Los Diablos Rojos se meten a la casa del cuadro californiano en busca de un buen resultado para cerrar la eliminatoria en casa con más tranquilidad.

Read more »

LAFC vence 2-1 a Toluca en la Ida de la Concacaf Champions CupLAFC se impuso 2-1 a Toluca en el partido de ida de la semifinal de la Concacaf Champions Cup, con goles de Timothy Tillman y Nkosi Tafari. Toluca descontó con Jesús Angulo, pero el VAR anuló un posible segundo gol. La vuelta se jugará el 6 de mayo en Toluca, donde los Diablos Rojos buscarán la remontada.

Read more »