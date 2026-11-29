Toluca y Montersey confirman su lugar en las semifinales tras victorias clave. Conoce los detalles del global y los posibles rivales.

El club Toluca y el conjunto Rayados de Monterrey han asegurado sus posiciones en la etapa decisiva del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos lograron avanzar a las Semifinales tras superar sus respectivos obstáculos en las eliminatorias de Cuartos de Final. El resultado de estas llaves cierra un ciclo de partidos que definió a los cuatro finalistas del certamen nacional.

Toluca supera a Atlas y espera rival

El equipo de Toluca se impuso a Atlas en el marcador global gracias a una ventaja inicial de dos goles que el conjunto rojinegro no pudo revertir. El encuentro se disputó en el Estadio Jalisco, donde la Academia ofreció una resistencia notable durante la mayor parte del partido. Sin embargo, dos jugadas decisivas ejecutadas por los dirigidos por Mohamed fueron suficientes para sellar el triunfo y el pase a la siguiente ronda.

Also read Atlas vs Toluca: así puede definir la Tabla General al clasificado a semifinales del Apertura 2026

Actualmente, los Xoloizcuintles se encuentran a la espera de conocer a su oponente para la instancia de Semifinales. Este rival será definido por los resultados de la otra llave de Cuartos de Final, en la que se enfrentan Chivas y Pachuca. La estructura del torneo indica que cualquiera de estos dos equipos podría ser el adversario en los cruces por el título.

Challenges FIFA y liderazgo de Mohamed

Mientras Toluca se prepara para el siguiente choque, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) emitió comunicaciones que exigen atención inmediata. Estos asuntos administrativos podrían dividir la concentración del plantel mientras se enfrenta a Chivas o Pachuca. La dirigencia y el cuerpo técnico deberán gestionar estas responsabilidades externas con diligencia.

Bajo el mando técnico del turco Mohamed, Toluca ha consolidado un período de gran éxito institucional. El director técnico ha logrado acumular seis campeonatos en un lapso de dos años, estableciendo un estándar de excelencia en la liga. Esta trayectoria histórica respalda la confianza del equipo en los compromisos de alto nivel que se avecinan.

Rayados derrota a América con precisión

En el Estadio Azteca, Rayados de Monterrey derrotó a Club América con un marcador de 2-0, clasificándose así a las Semifinales. El elenco regiomontano, que ingresó a la liguilla en el sexto lugar de la tabla general, demostró superioridad táctica frente al Ave que había escrito una historia más positiva durante la fase regular del torneo.

La victoria se construyó sobre la base de la efectividad en situaciones de penalti. Rayados convirtió dos cobros desde el punto de penal, lo que garantizó el resultado favorable. Este desempeño técnico permitió al equipo de Matías Almeyda asegurar su pase a la antesala de la Final con la misma ventaja de dos goles que caracterizó a Toluca.

Rivales en Semifinales y contexto histórico

Ahora, Rayados se enfrenta a León o Cruz Azul en la siguiente etapa. Todas las señales apuntan hacia un probable cruce contra los celestes, dado que Cruz Azul venció en el partido de ida por un contundente 4-0. Esa diferencia de goles se considera una ventaja abrumadora que resulta extremadamente difícil de revertir ante el actual campeón del torneo.

La situación de los dos clasificados contrasta con los equipos eliminados. Mientras Toluca y Monterrey miran hacia el título, Atlas y América deben asumir el cierre de su temporada. Las próximas semanas determinarán si los equipos que avanzan pueden mantener su momentum o si la presión de la instancia semifinal termina con su trayectoria.