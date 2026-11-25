Se reveló el Top 12 de Miss Universo 2026. Doce semifinalistas avanzan a la final en San Juan para definir a la sucesora de Fátima Bosch con la corona El Resplandor del Legado Eterno.

La edición número 75 de Miss Universo ha alcanzado su punto de mayor tensión en el escenario de San Juan. Tras la vibrante presentación de las treinta semifinalistas en traje de baño, el panel de jueces completó un riguroso segundo corte para reducir el grupo de concursantes. Este proceso eliminó a la mitad de las candidatas restantes, dejando solo a doce mujeres con posibilidades reales de ascender al trono internacional.

El evento confirmó oficialmente las doce participantes que integran el Top 12 definitivo. La lista incluye a representaciones de diversos continentes, destacando una fuerte presencia de delegadas latinas que dominaron gran parte de la competencia. Fátima Bosch, la actual portadora del título, presenció cómo sus posibles sucesoras se clasificaron para la etapa final del certamen.

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Cambio de Dinámica en San Juan

La presión sobre las modelos se multiplica exponencialmente a partir de este momento crítico en la programación. Cada detalle de su desempeño pasa a tener un peso decisivo en el resultado final, ya que el margen de error se ha reducido drásticamente. El ambiente en la ciudad de San Juan refleja la intensidad competitiva que caracterizará las próximas presentaciones.

El jurado evaluó no solo la apariencia física, sino también el porte, la seguridad en el escenario y el carisma natural de cada concursante. Estas tres dimensiones fueron determinantes para que el grupo de treinta se transformara en el selecto grupo de doce finalistas. La exclusividad del corte garantiza que solo las participantes con mayor potencial global continúen en la carrera.

Los Doce Rostros de la Final

Dominga López, quien representa a Chile, fue una de las primeras en asegurar su posición en la lista definitiva. Junto a ella, Jessi Kalambayi de la República Democrática del Congo mostró una presencia imponente que la mantuvo en la disputa por el título. Justus Kelley, por su parte, representó con orgullo a Estados Unidos en esta fase crucial de la competencia internacional.

Georgia Waddington aportó el talento de Nueva Zelanda a la final, demostrando habilidades que superaron los estándares iniciales. Mia Dio, representante de Cuba, y Jennifer Barreto de Puerto Rico también consolidaron su lugar en el Top 12 gracias a su destacada actuación en la pasarela. La diversidad geográfica de estas candidatas refleja la alcance global del evento.

Bea Millan-Windorski de Filipinas y María Alejandra López de Colombia completaron el bloque de delegadas asiáticas y sudamericanas en el grupo final. La participación de Jasmine Blandford por Nicaragua y Clara Vegas por Venezuela añadió peso regional a la competencia. Este conjunto de doce mujeres representa la elite actual del concurso de belleza mundial.

Garance Authié de Francia cerró la lista de finalistas, aportando la representación europea al grupo. La presencia de delegadas de República Democrática del Congo y Francia demuestra la variedad cultural que define a Miss Universo. Estas doce mujeres son las únicas con posibilidad de convertirse en las sucesoras directas de la actual reina.

Detalles de la Nueva Corona

Las finalistas compiten ahora por portar la nueva corona del certamen, llamada El Resplandor del Legado Eterno. Esta joya icónica está compuesta por 3150 diamantes incrustados en oro blanco de 18 quilates. La elección de materiales nobles y la cantidad específica de piedras preciosas subrayan la importancia histórica de este trofeo.

La corona simboliza no solo la victoria estética, sino también la inteligencia, la elegancia y la habilidad oratoria de las ganadoras. Miss Universo busca representantes que encarnen estos atributos humanos además de la belleza física. El diseño de la corona refuerza la idea de que el título es un legado que se transmite con responsabilidad.

El Legado de Fátima Bosch

Fátima Bosch ha sido la portadora del título durante el desarrollo de esta edición específica. Su reinado ha servido como estándar de comparación para las nuevas aspirantes al trono. La transición de poder se espera con gran expectación, dado el impacto positivo que ha tenido su gestión en la organización.

María Vargas, otra participante destacada, fue eliminada recientemente, reduciendo aún más el campo de batalla. Su salida confirmada indica la severidad de los criterios de selección aplicados por el jurado. Las doce finalistas restantes son ahora las únicas figuras clave en la narrativa del espectáculo televisivo.

El número total de participantes en esta edición ascendió a 116 mujeres de todo el mundo. Este amplio contingente inicial permitió filtrar rigurosamente a las candidatas más competitivas. El proceso de eliminación ha sido imparcial, basándose estrictamente en el desempeño en cada segmento de la competencia.

El camino hacia la coronación final exige que estas doce modelos mantengan un nivel de excelencia constante. La audiencia global observará con atención cómo evolucionan sus interacciones y presentaciones. El desenlace de la gala definirá quién heredará la responsabilidad de liderar la organización en los próximos meses.

La información adicional sobre el desarrollo de la competencia se mantendrá bajo observación estrecha. Los detalles finales sobre la ceremonia de premiación y las actividades post-gala se comunicarán oportunamente. La expectativa por ver a la nueva reina se concentra en las diez mujeres que aún no han sido eliminadas del Top 12.