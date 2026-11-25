Jennifer Barreto de Puerto Rico, Melissa Núñez de República Dominicana y Clara Vegas de Venezuela son las tres finalistas de Miss Universo 2026 tras una exigente ronda de preguntas.

La emoción alcanzó su punto culminante en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, durante la gala final de la 75.ª edición de Miss Universo 2026. Tras una ronda de preguntas exigente vista por millones, el contingente de finalistas se redujo a tres mujeres que ahora compiten por suceder a la mexicana Fátima Bosch y conquistar el título universal.

El corte final deja a Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela como las únicas representantes con posibilidades reales de ganar la corona. Esta última fase del concurso pone a prueba la elocuencia, el temple y la capacidad de las candidatas para inspirar bajo la presión de un escenario internacional.

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Identidad de las tres finalistas

La lista definitiva del Top 3 está conformada por Jennifer Barreto, quien representa a Puerto Rico, país anfitrión del evento. Junto a ella se encuentra Melissa Núñez, portadora de la banda de República Dominicana, y Clara Vegas, quien representa a Venezuela. Estas tres mujeres son las únicas que avanzan a la instántnea definitiva para decidir la ganadora absoluta.

Antes de reducirse a este trío, Filipinas quedó como la tercera finalista y Nueva Zelanda ocupó el cuarto lugar en la clasificación previa. La eliminación de estas dos naciones marca el fin de una competencia intensa donde el margen de error fue mínimo. El nivel de las participantes fue tal que cualquier tropiezo en las entrevistas habría resultado en su expulsión inmediata del concurso.

Mecánica de la ronda de preguntas

El mecanismo de selección para el Top 3 requirió que el Top 5 sometiera a sus respuestas a un escrutinio riguroso. Cada participante tuvo exactamente 30 segundos para responder a cuestionamientos hechos al azar por un miembro del jurado. Los temas abordados fueron diversos, abarcando desde conceptos de feminidad y la infancia hasta temas contemporáneos como la Inteligencia Artificial.

Tras las preguntas iniciales, se realizó una interrogante adicional obligatoria para todas las candidatas. La pregunta fue: "¿qué es lo que más necesita el mundo para sus líderes ahora?". Esta sección fue crucial para evaluar la oratoria y la inteligencia emocional de las concursantes, elementos clave para ser seleccionadas como representantes.

Las respuestas revelaron posturas distintas entre las finalistas. Filipinas destacó la importancia de cuidar la naturaleza, mientras que Nueva Zelanda enfatizó honrar los orígenes y respetar a los demás. Venezuela, a través de Clara Vegas, sostuvo que el mundo necesita empatía, haciendo referencia específica a los terremotos sufridos en su país.

República Dominicana, representada por Melissa Núñez, argumentó que los líderes necesitan rendir cuentas por sus actos. Por su parte, Puerto Rico, con Jennifer Barreto, insistió en la importancia de la empatía y cambió de idioma para su respuesta final, pasando del español al inglés. Esta versatilidad lingüística y la solidez de sus argumentos fueron decisivas para su permanencia.

Impacto real y detalles de la corona

El impacto de esta finalización se siente en la validación de la inteligencia y elegancia de las representantes. Miss Universo busca demostrar que la belleza de la mujer va de la mano con su habilidad oratoria y su capacidad de liderazgo. El desempeño en estas áreas, sumado a su presencia en otros módulos, define quiénes son las mejores candidatas para la empresa.

La corona universal que se disputarán estas tres mujeres se llama El Resplandor del Legado Eterno. Este diseño elaborado cuenta con 3150 diamantes y está hecho de oro blanco de 18 quilates. La pieza joyera fue creada por el joyero venezolano Goerige Wittels, añadiendo un toque de orgullo nacional a la historia de la competencia.

La noche en San Juan marcó un punto de inflexión en la 75.ª edición del certamen. Con las tres finalistas definidas, la expectativa global se centra en ver quién logrará unirse al grupo de ex reinas. El título ya no es una posibilidad remota para Puerto Rico, República Dominicana o Venezuela, sino una competencia directa entre las tres mejores oradoras del evento.