TOP 5 de equipos con más jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca este 11 de junio y destaca por ser el punto de reunión de los mejores jugadores de fútbol a nivel internacional. A continuación, presentamos el TOP 5 de los equipos que más jugadores han aportado a esta edición mundialista.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca este 11 de junio y destaca por ser el punto de reunión de los mejores jugadores de fútbol a nivel internacional.

A continuación, presentamos el TOP 5 de los equipos que más jugadores han aportado a esta edición mundialista. El FC Barcelona es el primer equipo con 15 jugadores convocados, en su mayoría con jugadores convocados para la selección española. El Paris Saint-Germain se caracteriza por ser uno de los equipos más fuertes de Francia y ha convocado 16 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Arsenal es finalista de la Champions League y cuenta con 16 jugadores en su plantilla que fueron convocados para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. El FC Bayern Múnich reafirma su relevancia global y se sitúa como el segundo equipo que más jugadores aporta a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un total de 18 convocados.

Por último, el equipo con más jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el Manchester City, con 19 jugadores convocados. TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026





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Copa Mundial De La FIFA 2026 Equipos Con Más Jugadores Convocados Fútbol Internacional

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