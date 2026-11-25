Se reveló el Top 5 de Miss Universo 2026. Bea Millan-Windorski, Georgia Waddington, Clara Vegas, Jessi Kalambayi y Jennifer Barreto avanzan a la ronda final en San Juan.

La 75.ª edición de Miss Universo 2026 ha alcanzado su punto de inflexión más crítico. El evento se desarrolló en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, donde un grupo reducido de candidatas compitió para suceder a la ganadora anterior, Fátima Bosch, de México.

Tras superar las etapas preliminares que incluyeron la presentación en traje de baño y vestido de noche, el comité de selección oficial recortó la lista inicial para identificar a las cinco finalistas. Este grupo de mujeres representará a sus naciones en la ronda decisiva que determinará a la próxima titular de la corona universal para el año 2027.

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Integrantes oficiales del Top 5

El comité organizador confirmó oficialmente a las cinco mujeres que disputarán el título en la fase final. Bea Millan-Windorski representa a Filipinas en esta competencia de alto nivel. Georgia Waddington avanza como la delegada oficial de Nueva Zelanda ante el jurado internacional.

Clara Vegas continúa su participación como la representante de Venezuela, manteniendo la tradición de su país en el certamen. Jessi Kalambayi se posiciona como la candidata oficial para la República Democrática del Congo en esta etapa crucial del concurso global.

Jennifer Barreto cierra la lista de finalistas como la delegada de Puerto Rico, país anfitrión del evento. Estas cinco concursantes superaron el filtro de las 116 participantes iniciales que iniciaron la competencia a principios de este año.

La corona y el impacto visual del desfile

Las finalistas tienen como objetivo principal obtener la corona El Resplandor del Legado Eterno. Esta joya exclusiva fue creada específicamente para la edición 75 del certamen internacional. Su diseño simboliza el pasado, presente y futuro de la organización Miss Universo.

El diseño de la corona fue elaborado por el joyero venezolano Goerige Wittels. El maestro artesano colaboró estrechamente con una reconocida casa de alta joyería con sede en París para ejecutar el proyecto. Los diamantes principales incorporan una referencia directa a las pioneras que abrieron camino en la historia del concurso.

El evento también destacó por su producción visual y artística durante el desfile de gala. El público presente pudo apreciar diseños que mezclaban elegancia con sofisticación extrema. La actuación estuvo amenizada por un coro infantil que agregó una capa emocional significativa a la transmisión.

Desafío final y próximos pasos

La competencia ha entrado en la fase de mayor tensión con la ronda de preguntas finales. Las cinco mujeres deben demostrar su temple, elocuencia y habilidades de liderazgo frente al jurado establecido. Esta evaluación es crítica antes de que se anuncie el resultado final a millones de espectadores globales.

Además de la ganadora, el jurado seleccionará a las tres finalistas adicionales en esta misma sesión. La victoria de Miss Universo 2026 definirá a la sucesora de Fátima Bosch, quien portó la corona en la edición anterior antes de completar su mandato como representante del continente americano.

El proceso de selección ha eliminado gradualmente a otras competidoras notables en las rondas previas. La atención mediática se centra ahora en la capacidad de estas cinco delegadas para comunicar sus mensajes personales y visiones de vida ante un escrutinio mundial sin precedentes.