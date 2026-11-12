Tormenta costera afecta noreste de EE. UU. con viento y nieve

Una potente tormenta costera impactará el noreste de Estados Unidos a partir del jueves, trayendo lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 40 mph y primeras nevadas de la temporada en zonas elevadas.

Un sistema meteorológico significativo se está desarrollando para impactar el noreste de Estados Unidos, amenazando con traer lluvias intensas, vientos fuertes y las primeras nevadas de la temporada a regiones clave. La tormenta costera comenzará a formarse el jueves por la noche y afectará directamente a ciudades como Nueva York, Nueva Jersey y las áreas de Nueva Inglaterra durante el viernes.

Desarrollo del Sistema Frontal

La National Weather Service informa que la banda frontal y el centro de baja presión se encuentran actualmente en la porción del medio oeste del país. Este sistema ya está generando mal tiempo severo hacia el sur del área de Chicago, donde las tormentas más intensas se esperan para finalizar la tarde de hoy.

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La trayectoria prevista indica que el sistema se moverá hacia el extremo oeste y se posicionará cerca de las aguas del Atlántico para la madrugada del viernes. En este punto, se espera que el sistema se intensifique considerablemente, con el centro de la tormenta desplazándose hacia la porción norte del océano.

Pronóstico de Precipitaciones y Viento

Las acumulaciones de lluvia pronosticadas sugieren que algunas zonas podrían recibir entre una y dos pulgadas de precipitación. Esta cantidad aumenta la probabilidad de inundaciones locales en las áreas donde la intensidad de la lluvia sea mayor durante el paso del sistema frontal.

Sobre la actividad de nieve, aunque no será la más contundente de la temporada, se esperan valores entre dos y seis pulgadas. Estas acumulaciones se concentrarán principalmente en regiones que superen la altitud de 1,200 pies, marcando el inicio de las nevadas invernales en esas elevaciones específicas.

El factor más crítico para las zonas costeras será la intensidad del viento. Se pronostican ráfagas que oscilarán entre 20 o 30 millas por hora, llegando hasta 40 millas por hora. Estas condiciones ventosas afectarán significativamente las porciones costeras siempre que el centro de la tormenta permanezca cerca de la línea de la costa.

Impacto Térmico y Próximos Pasos

La llegada del sistema traerá una masa de aire frío descendente desde el medio oeste hacia el noreste. A partir del viernes por la mañana, muchas ciudades reportarán temperaturas por debajo de los 40 grados Fahrenheit. Se anticipa que la mañana del sábado podría ver aún más bajas, con zonas descendiendo por debajo de los 30 grados.

La situación debería mejorar gradualmente a partir del sábado, cuando el centro de la tormenta comience a moverse y la intensidad del viento disminuya. Los residentes en las áreas afectadas deben mantenerse alertas a los boletines locales mientras el sistema atraviesa la región atlántica.