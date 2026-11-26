Una tormenta costera impacta el noreste de EE.UU. este 26 de noviembre 2026 con lluvias intensas y vientos de más de 60 mph, amenazando cortes eléctricos en Nueva York y Washington durante el Día de Acción de Gracias.

Una potente tormenta costera se desplaza desde la costa de Carolina del Norte hacia el Atlántico Medio y el noreste de Estados Unidos durante este Día de Acción de Gracias del 26 de noviembre de 2026. El sistema meteorológico ha dejado acumulados de más de medio pie de lluvia en el sur de Florida en las últimas 24 horas antes de avanzar hacia el norte, generando una alerta significativa para las regiones que se preparaban para las celebraciones.

Impacto Meteorológico y Previsión

El pronóstico detallado para las próximas 24 horas indica acumulados de lluvia entre una y tres pulgadas, extendiéndose desde las Carolinas hasta Massachusetts y Vermont. La zona de mayor precipitación, marcada en los mapas meteorológicos en color amarillo, incluye ciudades clave como Atlantic City, Dover y Richmond, donde las condiciones hidrológicas serán más intensas.

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Además de las precipitaciones, el sistema trae consigo vientos con rotación que representan un riesgo de tiempo severo. Existe el potencial de tornados principalmente en el trayecto desde Carolina del Norte hacia Maryland, lo que exige una vigilancia constante por parte de las autoridades locales y los residentes en esas zonas específicas.

Posiciones y Amenazas para la Infraestructura

Los vientos costeros alcanzarán ráfagas de más de 60 millas por hora, lo cual constituye la amenaza principal para la infraestructura eléctrica en las grandes urbes. Esta intensidad del viento pone en riesgo graves cortes de energía en ciudades críticas como Nueva York y Washington, donde las redes de distribución son particularmente vulnerables a este tipo de eventos climáticos extremos.

Las autoridades y los expertos meteorológicos han emphasized que la humedad llega tan al oeste como hacia Missouri, aunque el foco principal del daño se mantendrá en la costa este. La previsión indica que la tormenta, actualmente ubicada sobre Carolina del Norte, comenzará a avanzar hacia el Atlántico Medio para la tarde de este jueves, deteriorando progresivamente las condiciones del tiempo.

Consecuencias Inmediatas y Próximos Pasos

En el sector de la aviación, los aeropuertos de Nueva York despiertan antes de la tormenta en un estado de calma relativa, sin reportar retrasos en este momento. No obstante, se anticipa que conforme el sistema se acerque al noreste del país, los cierres o retrasos significativos serán inevitables, afectando la movilidad de los viajeros durante el fin de semana festivo.

Los residentes deben prepararse para las condiciones que se intensificarán durante la tarde y la noche de este 26 de noviembre de 2026. La combinación de lluvias torrenciales y vientos huracanados requerirá precaución extrema, especialmente en las zonas costeras donde la marejada y la fuerza del viento podrían causar daños materiales y interrupciones prolongadas en los servicios básicos.