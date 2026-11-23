Una fuerte tormenta costera y bajas temperaturas pondrán a prueba los viajes de la temporada de Acción de Gracias en Estados Unidos entre el 26 y el 30 de noviembre de 2026.

El Centro de Predicción Meteorológica ha emitido una alerta importante para la temporada de Acción de Gracias en Estados Unidos, señalando que una combinación de sistemas meteorológicos adversos afectará significativamente a millones de viajeros entre el jueves 26 y el lunes 30 de noviembre de 2026.

Impacto de la tormenta costera en la costa este

El Centro de Predicción Meteorológica advierte que una fuerte tormenta costera se intensificará el miércoles 25 de noviembre y avanzará hacia el norte, generando condiciones peligrosas a lo largo de la costa este durante el periodo festivo.

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Los pronósticos detallados indican que esta perturbación atmosférica traerá consigo lluvias intensas, ráfagas de viento superiores a las 50 millas por hora en la costa y más de 40 millas por hora tierra adentro, afectando particularmente el corredor de la carretera interestatal I-95.

Las acumulaciones de lluvia en las Carolinas y el Atlántico Medio podrían alcanzar entre 1 y 4 pulgadas, mientras que en el noreste se pronostican entre 1 y 2 pulgadas, con un riesgo marginal de lluvias excesivas en la región costera de Carolina y Virginia hasta el sur de Nueva Inglaterra.

Consecuencias para el transporte y viajes seguros

Las autoridades recomiendan encarecidamente a los viajeros que tengan previsto desplazarse por las Carolinas, la región del Atlántico Medio y el noreste que mantengan una vigilancia constante sobre los pronósticos locales debido a la coincidencia de lluvia, viento y posible impacto costero.

La combinación de vientos intensos, oleaje elevado y mareas astronómicas altas podría ocasionar inundaciones importantes y erosión de playas desde Georgia y las Carolinas hasta el noreste de Estados Unidos, lo que obligará a reconsiderar las visitas a zonas litorales.

El paso de la tormenta también podría dejar condiciones invernales en algunas zonas, con la posibilidad de nevadas detrás del sistema entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, representando otra complicación para quienes regresan a casa tras las celebraciones.

Variaciones climáticas regionales y El Niño

Mientras la costa este enfrenta el sistema principal, el noroeste del Pacífico experimentará varios episodios de precipitaciones entre el jueves y el sábado, con extensión hacia la costa de California el domingo 29 de noviembre, aunque sin justificar un pronóstico de lluvias excesivas.

En contraste, las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 30 y 35 grados Fahrenheit en las Grandes Llanuras del Sur y el valle bajo del río Mississippi, generando heladas y condiciones de congelamiento desde el jueves hasta el fin de semana, agravado por la influencia de El Niño.