Una violenta tormenta azotó Nueva York este jueves 26 de noviembre, provocando extensos cortes de electricidad en el noreste de Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias.

Una intensa tormenta y fuertes ráfagas de viento azotaron la ciudad de Nueva York durante la celebración del Día de Acción de Gracias. Este jueves 26 de noviembre, la capital del estado de Nueva York fue el epicentro de un sistema de tormentas que extendió sus efectos sobre toda la región del noreste de Estados Unidos.

Miles afectados por cortes masivos de electricidad

Las severas condiciones meteorológicas generaron una interrupción generalizada en el suministro eléctrico, dejando a decenas de miles de residentes sin energía. La región de Nueva York y sus áreas circundantes fueron las principales víctimas de este colapso en la red, alterando los planes familiares de la fecha festiva.

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Las autoridades y las compañías eléctricas trabajan para restablecer el servicio en las zonas más afectadas. La magnitud de los cortes refleja la intensidad del fenómeno climático que impactó la infraestructura local durante la jornada.

Testimonios visuales de la violencia del clima

La fuerza del viento y la intensidad de las lluvias quedaron registradas visualmente por el fotógrafo Yasser Alkhader. Sus imágenes capturan la escena de la ciudad bajo el embate de la tormenta, evidenciando la naturaleza destructiva de los vientos en el entorno urbano.

Estos registros visuales sirven como documentación del impacto directo que tuvo el sistema de baja presión sobre los ciudadanos que se encontraban en las calles o en sus hogares durante el evento.

Impacto en la movilidad y servicios urbanos

Además de los cortes de luz, la tormenta interrumpió la movilidad en varios sectores de la ciudad. Las calles principales sufrieron inundaciones y la visibilidad reducida complicó el tránsito vehicular y peatonal durante las horas pico de la celebración.

Los servicios de emergencia se mantuvieron en alerta para atender cualquier incidente relacionado con la caída de árboles o cables eléctricos caídos debido a la fuerza del viento.

Respuesta institucional ante el fenómeno climático

Los organismos de gestión de emergencias activaron protocolos para coordinar la respuesta ante la tormenta. La comunicación con la población se intensificó para brindar información sobre las zonas más peligrosas y las estimaciones de restablecimiento del servicio.

Este evento climático resalta la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica frente a fenómenos meteorológicos extremos en grandes centros urbanos como Nueva York.