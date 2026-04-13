Tormenta eléctrica sacude la Ciudad de México: Lluvias intensas y afectaciones en el transporte

La capital mexicana se vio afectada por una fuerte tormenta eléctrica que provocó lluvias torrenciales, espectaculares rayos y afectaciones en el servicio de Cablebús. Las autoridades emitieron recomendaciones de seguridad ante la actividad eléctrica.

La Ciudad de México fue escenario de una intensa tormenta eléctrica este domingo, provocando lluvias torrenciales y espectaculares descargas de rayos que iluminaron el cielo capitalino. Las precipitaciones, que comenzaron después de las 18:00 horas, generaron postales impresionantes de la ciudad, capturadas tanto por cámaras de vigilancia como por usuarios de redes sociales.

Imágenes desde la Torre Latino y otras ubicaciones estratégicas mostraron la persistencia de la lluvia en la zona poniente y otros puntos de la urbe, mientras que los rayos, con su imponente fuerza, se abatían sobre la metrópoli, dejando asombrados y, en algunos casos, atemorizados a los habitantes. El fenómeno meteorológico no solo ofreció un espectáculo visual impactante, sino que también causó afectaciones en algunos servicios y áreas de la ciudad. El Cablebús, un sistema de transporte público por cable, se vio obligado a interrumpir temporalmente el servicio en algunas de sus líneas debido a la tormenta eléctrica. En la Línea 1, se realizó el desembarque de usuarios, aunque la circulación se restableció posteriormente. Similarmente, en la Línea 3, también se presentaron interrupciones que obligaron al desembarque de pasajeros. Además, se reportó la caída de un árbol de grandes dimensiones en la alcaldía Iztacalco, lo cual provocó daños materiales en dos vehículos particulares y dos postes de telefonía, afortunadamente sin reportes de lesionados. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México monitoreó la situación y brindó información sobre las zonas más afectadas, incluyendo Iztapalapa, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y la Magdalena Contreras, donde se observaba actividad eléctrica en curso, instando a la población a mantenerse informada. Ante la persistencia de la tormenta eléctrica, las autoridades de Protección Civil emitieron recomendaciones clave para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se enfatizó la importancia de refugiarse en interiores, cerrando puertas y ventanas para evitar la entrada de rayos. Asimismo, se instó a evitar asomarse a balcones o subir a las azoteas, así como a desconectar los aparatos eléctricos para protegerlos de posibles daños causados por picos de voltaje. Se recomendó también mantenerse alejado de tuberías eléctricas y de gas, y se recordó a la población la importancia de llamar al 911 en caso de emergencia. La combinación de la lluvia intensa y la actividad eléctrica generó una noche intensa en la Ciudad de México, poniendo a prueba la infraestructura urbana y la capacidad de respuesta de las autoridades, al tiempo que ofreció un espectáculo natural inolvidable





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tormenta Eléctrica Lluvias Ciudad De México Cablebús Protección Civil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Encanto y misterio de la Ciudad de MéxicoLAS CLAVES

Read more »

Fuertes lluvias y onda de calor afectarán a México este sábadoEl Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes en varias entidades mexicanas, acompañadas de viento, descargas eléctricas y granizo, mientras que una onda de calor persistirá en otros estados. Se monitorea la llegada de un nuevo frente frío.

Read more »

Marina decomisa 1.8 millones de cigarros irregulares en el Aeropuerto de la Ciudad de MéxicoRevista especializada en noticias de empresas, negocios, economía, mercados financieros, política, internacional y tecnología. Más de 50 años nos respaldan.

Read more »

Ciudad de México: Congestión Vial Crónica y Soluciones Urgentes para la MovilidadLa Ciudad de México enfrenta una crisis de movilidad con altos niveles de congestión, infraestructura deficiente y un sistema de transporte público saturado. Un análisis revela que la capital mexicana lidera en congestión vial a nivel mundial, con graves consecuencias en tiempo, salud y economía. Se proponen soluciones integrales para mejorar la movilidad urbana.

Read more »

Ciudad de México apuesta por una estrategia integral para el Tianguis Turístico México 2026La Ciudad de México se prepara para el Tianguis Turístico México 2026 con una estrategia ambiciosa que busca fortalecer su presencia en el mercado turístico, promover su oferta diversa y atraer inversiones. La delegación de la capital participará con una amplia gama de empresas y asociaciones, presentando nuevas iniciativas y experiencias únicas.

Read more »

Frente Frío 44 traerá lluvias intensas con granizo en estas regiones de MéxicoLa CONAGUA advirtió a la población que tome medidas preventivas ante las variaciones de temperatura que se presentarán en los próximos días.

Read more »