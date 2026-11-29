La primera tormenta invernal de 2026-2027 afecta Guanajuato con lluvias y frío. El SMN pronostica 56 frentes fríos, superando el promedio histórico.

El estado de Guanajuato enfrenta actualmente los efectos directos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027. Este fenómeno meteorológico ha traído consigo un conjunto de condiciones climáticas adversas que incluyen lluvias moderadas a intensas, ráfagas de viento significativo y una caída notable en los niveles térmicos del aire.

Impacto inmediato y datos térmicos en Guanajuato

Los efectos más severos de esta primera tormenta invernal se registraron con precipitaciones que alcanzaron entre 75 milímetros y 150 milímetros en zonas puntuales. Estas lluvias acompañaron a temperaturas máximas que descendieron hasta los 10 grados centígrados, un descenso considerable que afectó principalmente al territorio del estado durante el periodo comprendido entre el jueves y el sábado.

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El viernes 27 de noviembre marcó el momento de mayor intensidad durante este primer evento invernal. Las autoridades meteorológicas confirman que la actividad de la tormenta se desvanecerá para el día domingo. Para esa fecha, se pronostica un cielo completamente despejado, lo que permitirá una estabilización gradual de las condiciones atmosféricas en la región.

Pronóstico de frentes fríos para la temporada 2026-2027

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido datos oficiales sobre la cantidad total de fenómenos que impactarán la región. La institución anticipa la llegada de 56 frentes fríos durante la presente temporada de otoño e invierno. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con los registros históricos anteriores.

El promedio histórico de frentes fríos registrados entre los años 1990 y 2020 sitúa la media en 50 eventos. La proyección actual de 56 frentes fríos supera esta línea base. Esta anomalía en la frecuencia de eventos está directamente vinculada al fortalecimiento del fenómeno climático El Niño.

Mecanismo atmosférico y influencia de El Niño

El fenómeno de El Niño juega un papel determinante en la alteración de las corrientes de aire a nivel global. El desplazamiento de masas de aire polar hacia el territorio mexicano se ve reforzado por estas condiciones. Dicho mecanismo favorece el descenso térmico y arrastra con mayor frecuencia estos sistemas frontales hacia el norte y centro del país.

La formación de estos sistemas invernales depende de la interacción compleja entre las vaguadas polares y las corrientes en chorro. Estas condiciones atmosféricas son propias de la temporada de otoño e invierno y condicionan directamente el clima de distintas regiones del territorio nacional.

Certidumbre sobre la cantidad de tormentas restantes

A diferencia de los frentes fríos, cuya cantidad se estima mediante un pronóstico estacional oficial, no existe un conteo fijo para las tormentas invernales específicas. No hay una estimación exacta que determine cuántas tormentas invernales precisas se presentarán en Guanajuato o en México durante la temporada 2026-2027.

La formación de cada tormenta invernal depende de condiciones atmosféricas que se desarrollan y evolucionan a lo largo del invierno. Por esta razón, el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre estos sistemas conforme se presentan y se identifican en los pronósticos meteorológicos detallados. Los ciudadanos deben mantenerse atentos a las actualizaciones específicas para cada evento.