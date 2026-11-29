La primera tormenta invernal afectará al Valle de México y otras regiones este 29 de noviembre con precipitaciones aisladas y cielos nublados en la capital.

La primera tormenta invernal de la temporada afectará significativamente diversas regiones de México el domingo 29 de noviembre, generando un escenario meteorológico complejo para el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) ha emitido avisos detallados sobre el desplazamiento del sistema, el cual se moverá lentamente sobre el oriente del país y el golfo de México, impactando directamente a estados del sureste y a la zona central del país.

Detalles del sistema y trayecto atmosférico

Aunque este sistema ciclónico comenzará a debilitarse con el paso del tiempo, transformándose en una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, sus efectos persistirán durante todo el día del domingo 29 de noviembre. La evolución de este fenómeno meteorológico implica que, aunque la intensidad general disminuya, la persistencia de la humedad y la inestabilidad atmosférica mantendrán el riesgo de precipitaciones en múltiples entidades federativas.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha establecido con claridad que la trayectoria de la tormenta será lenta, lo que prolonga la exposición de las zonas afectadas a las condiciones de humedad y nubosidad. Este factor es determinante para entender por qué, a pesar de la debilitación del sistema central, las regiones orientales y el golfo de México seguirán registrando eventos de lluvia significativa durante las horas centrales del día.

Impacto regional en sureste y centro del país

Las zonas que experimentarán las condiciones más severas son Yucatán y Quintana Roo, donde se pronostican lluvias muy fuertes que podrían impactar la infraestructura y la movilidad local. Asimismo, los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche serán escenario de precipitaciones fuertes, lo que exige precaución especial por parte de las autoridades civiles y la población en general ante la posibilidad de desbordes o acumulación de agua.

En el caso de Veracruz y Chiapas, se esperan chubascos que, aunque menos intensos que en la península de Yucatán, mantienen un nivel de alerta moderado. Estas dos entidades federativas se encuentran en una posición estratégica respecto al flujo de humedad del golfo, lo que explica la presencia persistente de nubes y lluvia durante el domingo 29 de noviembre.

Situación meteorológica en el Valle de México

El Valle de México, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, enfrentará una situación diferente caracterizada por lluvias aisladas. Las precipitaciones en estas áreas se estima que estarán entre 0.1 y 5 milímetros, lo que indica una cobertura intermitente y no generalizada. Esta distinción es crucial para la planificación diaria de los ciudadanos, ya que no se requiere una preparación para emergencias mayores, pero sí adaptabilidad a cambios rápidos en el clima.

Durante la mañana del domingo 29 de noviembre, se espera un cielo mayormente despejado en la Ciudad de México, lo que permitirá condiciones de luz solar y temperaturas cálidas iniciales. Las termómetros podrían alcanzar los 19 grados Celsius, creando un contraste térmico notable entre la noche anterior y este momento del día, lo cual es típico en transiciones de sistemas climáticos en la cuenca del valle.

Evolución horaria y proyecciones para la tarde

La dinámica del tiempo cambiará perceptiblemente hacia la tarde del domingo 29 de noviembre. Se prevé un aumento significativo de la nubosidad en la capital y sus alrededores, lo que disparará la probabilidad de que las lluvias aisladas se hagan presentes. Este cambio se concentrará principalmente en un intervalo horario específico, que va desde las 16:00 hasta las 19:00 horas, momento en el que la inestabilidad atmosférica alcanzará su punto máximo en la zona urbana.

La actividad lluviosa disminuirá notablemente después de las 20:00 horas, permitiendo que el cielo se despeje parcialmente y que las condiciones se estabilicen para la noche. Aunque se esperan lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) enfatiza que estas no serán generalizadas en la capital, lo que reduce el riesgo de inundaciones mayores en zonas de alta densidad urbana.

La coordinación entre las diferentes dependencias gubernamentales y la comunicación efectiva a la población son fundamentales para gestionar estos eventos climáticos menores. La información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre la primera tormenta invernal sirve como base para que los ciudadanos tomen decisiones informadas sobre sus desplazamientos y actividades programadas para el domingo 29 de noviembre.