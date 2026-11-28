La primera tormenta invernal de 2026 afecta a 18 estados con lluvias intensas, nieve y bajas temperaturas. Se reportan víctimas mortales, deslizamientos y cortes de energía. Conoce los estados más vulnerables y las medidas de Protección Civil.

La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 junto con otros seis fenómenos meteorológicos simultáneos está impactando a 18 estados del país durante todo el fin de semana. Este complejo sistema climático está provocando lluvias intensas, temperaturas muy bajas y caída de nieve en zonas montañosas, además de vientos fuertes que han generado daños materiales y una fatalidad. Tras las precipitaciones del viernes, entidades federativas como Colima han reportado afectaciones graves, incluyendo inundaciones, caída de árboles y postes, lo que ha obligado a la Coordinación Nacional de Protección Civil a exhortar a la población a extremar precauciones.

Mecanismo climático genera fenómenos simultáneos

La intensidad de las precipitaciones y el ambiente frío en más de la mitad del territorio nacional son el resultado de una interacción meteorológica compleja. Este escenario se debe a la convergencia de la primera tormenta invernal, una vaguada polar, la corriente en chorro polar y subtropical, y el frente frío número 8. Además, una masa de aire ártico y un canal de baja presión facilitan el ingreso de humedad del golfo de México y el Mar Caribe, creando condiciones propicias para lluvias torrenciales y bajas temperaturas en diversas regiones del país.

Also read SMN alerta tormenta invernal: lluvias y nieve en México el viernes 2026

Pronóstico detallado por estados para el 28 de noviembre

Para este sábado, 28 de noviembre, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido pronósticos específicos para diferentes zonas geográficas del territorio nacional. Guerrero enfrentará lluvias puntuales torrenciales, mientras que Oaxaca y Puebla registrarán lluvias intensas. Michoacán y Morelos experimentarán lluvias muy fuertes, y Tlaxcala y Veracruz tendrán lluvias fuertes. En Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán se esperan lluvias y chubascos, con intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

En las cimas montañosas superiores a 2,800 metros sobre el nivel de mar (msnm) de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla, existe una probabilidad de caída de nieve o aguanieve. Asimismo, se espera un ambiente frío a muy frío en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del país. El viento de componente norte soplará con rachas de 70 a 80 km/h durante la mañana en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, aumentando el riesgo de caídas de árboles y daños estructurales por la fuerza del viento.

Situación en la Ciudad de México y Estado de México

En la Ciudad de México se esperan fuertes lluvias y caída de aguanieve, sobre todo en zonas montañosas altas. El Estado de México también recibe pronósticos de lluvias muy fuertes y probabilidad de caída de nieve. En la capital, dos árboles cayeron sin dejar lesionados, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. También se registró aguanieve en la carretera Picacho-Ajusco, por lo que se desplegaron 100 elementos de Protección Civil para atender cualquier incidente y mantener la seguridad vial en las principales arterias de la ciudad.

Impacto humano y medidas de emergencia

Las primeras informes tras las lluvias del viernes reportan la muerte de un hombre de 60 años en el estado de Colima, tras un incidente en el Libramiento Sur de la capital estatal. De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, dos personas resultaron lesionadas en el mismo evento, además de dos cortocircuitos y caída de árboles. En Morelia, Michoacán, se presentaron encharcamientos en siete puntos de la zona poniente, lo que llevó a las autoridades estatales a abrir refugios temporales y restringir el ascenso al Pico de Tancítaro para garantizar la seguridad de los visitantes.

En el Estado de México, se reportó la caída de nieve en el cerro de Jocotitlán y en el Nevado de Toluca. En Durango, ocurrieron nevadas en los municipios de Guanaceví y Pueblo Nuevo, habilitándose 100 refugios temporales por parte de las autoridades estatales. Las autoridades de los tres niveles de gobierno han anunciado acciones de prevención, recomendando vestir con varias capas de ropa, calzado cerrado y cuidar especialmente a niños, adultos mayores y enfermos crónicos. Se exhorta a evitar salir de casa y permanecer en lugares seguros, además de vigilar muros y techos ante la saturación de humedad.

Después de la tormenta invernal

El SMN pronosticó que la primera tormenta invernal comenzará a debilitarse durante el domingo 29 de noviembre. Se transformará en una vaguada en altura que se desplazará lentamente hacia el oriente y sur del país. Se espera que para el lunes 30 de noviembre esta vaguada se ubique sobre el Golfo de México, manteniendo la influencia de bajas temperaturas en algunas regiones. Los ciudadanos deben seguir las indicaciones de Protección Civil y tener precaución ante el pavimento mojado o con presencia de hielo o nieve mientras persisten estas condiciones meteorológicas adversas.