El frío extremo de la tormenta invernal afecta a los sin hogar en la CDMX. El SMN alerta por lluvias y bajón térmico, mientras la ciudadanía improvisa refugios.

La primera tormenta invernal de la temporada ha impactado significativamente a las personas en situación de calle en la Ciudad de México, generando condiciones de vulnerabilidad extrema debido a los descensos térmicos. Mientras que en el centro y norte de la capital se concentra un mayor número de habitantes de la calle, el frío continuará en las próximas horas, exacerbando la dificultad para sobrevivir al clima hostil.

Alertas del SMN y Pronóstico Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el día de hoy cielo nublado y ambiente de frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del Valle de México. Durante la tarde y noche se prevén lluvias puntuales intensas en el Estado de México, específicamente en sus regiones oeste y suroeste, y lluvias muy fuertes en la Ciudad de México, lo que complica la estancia al aire libre para quienes no tienen vivienda fija.

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Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta por posible caída del voltaje eléctrico durante la noche de este viernes y la mañana del sábado en las partes altas del sur y poniente de la ciudad. Esta advertencia técnica añade una capa adicional de riesgo para la supervivencia de las personas que duermen en las vías públicas, ya que la falta de energía eléctrica puede limitar el acceso a calefacción o sistemas de apoyo básico.

Estrategias de Supervivencia Improvisadas

Ante la carencia de instalaciones adecuadas, muchos individuos optan por la soledad, mientras que otros se reúnen en grupos y hacen campamentos, como los instalados en varias glorietas de la ciudad. El señor Abel, de 64 años de edad y originario del estado de Hidalgo, relata cómo fue salvado de la exposición directa al clima: "Estaba por ahí en la banqueta y ellos me levantaron y dieron un techo para dormir". Antes lo encontraron Héctor y Jesús, otras personas en situación de calle, y lo invitaron a pasar la noche en un pequeño espacio que improvisaron con cartones y hules.

Héctor explicó el método creativo para construir estos refugios temporales: "De las bicicletas que venden (cajas) y se les queda eso, y lo sacan a la basura y se puede usar para hacer una casita". Así, muchas personas en situación de calle en la Ciudad de México mitigan un poco el frío utilizando materiales de desecho. Otros lo hacen solo con cobijas, hules, cartones y bajo algún pequeño techo que los proteja de la lluvia, como Hugo, quien duerme afuera de una estación del Metro.

Hugo es originario de Chalco, en el Estado de México, y desde hace 6 meses vive en las calles de la capital del país. Esta situación ilustra la variedad de orígenes y tiempos de estancia en la calle entre los afectados, quienes dependen de la solidaridad de sus pares o de estructuras improvisadas para enfrentar las bajadas de temperatura que anuncia el SMN y que la Protección Civil ha calificado de peligrosas para la zona poniente.

Barreras para el Acceso a Albergues Oficiales

Muchas de estas personas en situación vulnerable son invitadas a los albergues de la Ciudad de México, pero por diversas razones no los aceptan. Antonio, persona en situación de calle, aclaró su postura personal: "No, bueno, al menos yo no porque no estoy acostumbrado. Me sentiría encerrado, con muchos mandos, ya sabes". Esta resistencia cultural o individual a la institucionalización limita la eficacia de los protocolos de emergencia durante las tormentas invernales.

Por su parte, Jesús Hernández, también persona en situación de calle, señaló la saturación de las infraestructuras existentes: "Hay albergues que están un poco saturados de gente y nos pretenden dar un servicio, tanto higiénico como algo de comodidad, pero somos demasiadas personas en situación de calle y no hay suficientes albergues". La falta de capacidad operativa y la preferencia individual por la calle dejan a los más vulnerables expuestos a los efectos directos de la primera tormenta invernal de la temporada en la capital mexicana.