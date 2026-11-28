La SGIRPC alerta sobre lluvia intensa y frío extremo en la CDMX. Con máximas de 12°C y mínimas de 3°C, las autoridades piden precaución y limpieza de drenajes ante riesgos de inundación.

La Ciudad de México registró un inicio de sábado marcado por la llegada de la primera tormenta invernal del ciclo, caracterizada por precipitaciones que afectaron la capital desde las primeras horas de la mañana. Las condiciones meteorológicas se mantuvieron inestables durante todo el día, concentrando la mayor intensidad de las lluvias en las zonas sur y poniente de la metrópoli, lo que generó un ambiente significativamente más frío de lo habitual para la temporada.

Alerta de SGIRPC por frío extremo y precipitaciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido las alertas correspondientes confirmando que la Ciudad de México amaneció con lluvia activa que continúa desarrollándose durante la jornada. Esta entidad técnica ha especificado que actualmente se está registrando una lluvia de intensidad moderada en las alcaldías de Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, zonas que se encuentran en la trayectoria directa de la formación nubosa.

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El pronóstico oficial indica que este fenómeno no se limitará a las demarcaciones del sur, sino que se extenderá a toda la capital para afectar a todos sus habitantes. Las temperaturas mínimas proyectadas son de apenas 3 grados, mientras que las máximas no superarán los 12 grados, creando un escenario térmico que exige precauciones inmediatas por parte de la población para evitar enfermedades relacionadas con el clima.

Recomendaciones oficiales ante condiciones adversas

Ante la conjunción de lluvias y bajas temperaturas, las autoridades locales han establecido un protocolo de seguridad que incluye la retirada inmediata de basura de las coladeras dentro y fuera de los hogares. Esta medida es crítica para evitar la saturación del sistema de drenaje y prevenir inundaciones repentinas en las vías públicas y los patios de las viviendas durante el evento meteorológico.

Asimismo, se ha solicitado oficialmente a la ciudadanía que suspenda todas las actividades al aire libre mientras persistan estas condiciones climáticas adversas. Para aquellos ciudadanos que deban realizar desplazamientos obligatorios, se recomienda el uso riguroso de paraguas o impermeables, asegurando así su protección contra la humedad y el frío que acompañan a esta primera gran tormenta invernal.

Riesgos asociados y medidas de autoprotección

La SGIRPC también ha enfatizado la necesidad de evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas durante las precipitaciones, ya que estos elementos representan un riesgo significativo de caída o electrocución debido a la combinación de viento y agua. Estas advertencias buscan minimizar los accidentes personales y materiales derivados de la inestabilidad del tiempo.

El impacto de esta tormenta invernal se hace sentir no solo en la Ciudad de México, sino que se espera que afecte también al Estado de México, ampliando la zona de influencia del fenómeno. Los ciudadanos deben mantenerse atentos a las actualizaciones de las autoridades para ajustar sus rutinas diarias y garantizar su seguridad y la de sus familias frente a las bajas temperaturas y la humedad ambiental.

Proyección climática y seguimiento institucional

Las proyecciones meteorológicas sugieren que las condiciones de frío intenso y humedad podrían prolongarse, requiriendo una vigilancia constante por parte de los cuerpos de emergencia. La gestión integral de riesgos continúa monitoreando el comportamiento de las precipitaciones para coordinar respuestas rápidas en caso de emergencias localizadas, priorizando la protección de las zonas más vulnerables reportadas por la SGIRPC.

La población debe interpretar estas señales no como eventos aislados, sino como parte de un ciclo climático estacional que requiere preparación activa. La adherencia a las instrucciones de limpieza de drenajes y protección personal es fundamental para mitigar los efectos negativos de esta tormenta invernal, asegurando una convivencia segura en medio de las bajas temperaturas y la lluvia persistente en la región central del país.