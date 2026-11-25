Una intensa tormenta invernal y vientos fuertes amenazan la costa este y el medio oeste de EE. UU., afectando los viajes de Acción de Gracias en ciudades como Miami, Nueva York y Pittsburgh.

La ventana de oportunidades para los viajeros que buscaban aprovechar el buen tiempo antes del Día de Acción de Gracias se ha cerrado definitivamente en Estados Unidos, marcando el fin de una breve pausa meteorológica favorable. La National Weather Service y los expertos en clima han identificado a San Francisco, Charlotte y Miami como las tres ciudades con las condiciones más peligrosas para viajar en las próximas horas, señalando un patrón de riesgo extremo que abarca todo el territorio nacional desde la costa del Pacífico hasta el Atlántico.

Riesgo de Inundaciones y Tormentas en Florida

En la región sureste, Florida enfrenta una amenaza crítica de inundaciones causadas no solo por la lluvia persistente, sino también por los ciclos de marea astronómica que elevan el nivel del mar. La saturación del suelo es un factor agravante clave, ya que zonas como West Palm Beach y Miami han recibido exceso de lluvia de manera continua durante los últimos 30 días, impidiendo que el terreno absorba más agua. Este escenario aumenta significativamente el riesgo de tormentas con vientos dañinos, tornados y trombas marinas durante las horas de la tarde.

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Las autoridades han mantenido estados de vigencia preventiva en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, advirtiendo a los residentes sobre la inminente llegada de sistemas convectivos que pueden intensificar los niveles de agua locales. La combinación de mareas altas y precipitaciones acumuladas crea un ambiente propicio para desbordamientos repentinos que pueden afectar infraestructuras críticas y limitar la movilidad en áreas costeras y cercanas a la línea de playa.

Avance de la Tormenta hacia la Costa Este y Noreste

El sistema tormentoso avanzará durante las horas de la tarde hacia las Carolinas y el Atlántico Medio, para comenzar a acercarse a Nueva York a partir del día siguiente. Se esperan ráfagas de viento entre 40 y 60 millas por hora, acompañadas de lluvias intensas y un alto riesgo de inundaciones costeras que podrían alcanzar entre uno y dos pies de altura. Además, la nieve afectará a los Apalaches, mientras que la erosión en las playas y el daño a las ciclovías son consecuencias directas de la fuerza del fenómeno.

Desde Pittsburgh hasta Charleston, se prevé actividad significativa de nieve, lo que complica las rutas de transporte en el interior. Sin embargo, el peligro principal para la Costa Este radica en las inundaciones costeras y la exposición de las personas a ciclos de marea alta que se extenderán durante los próximos días. Las alertas por vientos fuertes están vigentes desde Atlanta hasta Boston, donde se teme por cortes de energía masivos y daños severos a la vegetación debido a la caída de árboles.

Impacto en el Desfile de Acción de Gracias de Macy's

La situación meteorológica representa una amenaza directa para la logística del Desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York, ya que el pronóstico indica un deterioro notable de las condiciones a partir del mediodía del jueves. Los organizadores monitorean de cerca la velocidad del viento, dado que los globos gigantes requieren condiciones específicas para volar con seguridad, tolerando ráfagas de hasta 34 millas por hora vientos sostenidos de hasta 23 millas por hora.

Las estimaciones actuales sugieren que las ráfagas superarán las 34 millas por hora durante las horas de la mañana del viernes, lo que hace muy probable que los globos permanezcan en tierra. La decisión final sobre la participación de los globos en el desfile se tomará mañana, una vez que los equipos técnicos midan las condiciones exactas del viento en tiempo real. Este evento anual, que atrae a millones de espectadores, depende críticamente de la estabilidad atmosférica para asegurar la seguridad de la multitud y la integridad de las estructuras volantes.

Advertencias Invernales en el Medio Oeste

Paralelamente, el Medio Oeste no está exento de riesgos severos, con Illinois e Indiana bajo advertencia de tormenta invernal debido a los acumulados de nieve esperados. Las proyecciones indican que las capas de nieve podrían alcanzar hasta nueve pulgadas, afectando significativamente la visibilidad y la adherencia de los vehículos en las carreteras. Esta situación contrasta con las condiciones de la costa este, donde la prioridad es el viento y la lluvia, mientras que en el norte las temperaturas gélidas y la precipitación sólida dominan el panorama.

La divergencia climática entre el sur, el este y el norte del país crea un escenario complejo para los viajeros nacionales. Mientras el sur enfrenta calor húmedo y tormentas, la costa este lidia con vientos destructivos y el norte con frío extremo. Esta variabilidad requiere una planificación logística rigurosa, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y afectar las cadenas de suministro y los tiempos de viaje en múltiples regiones simultáneamente, obligando a los ciudadanos a replantear sus itinerarios antes del feriado.